Galerii: Tallinn avab linna purskkaeve järk-järgult

Tallinn alustas mais linnale kuuluvate purskkaevude avamist. Praegu on umbes pooled pealinna purskkaevud juba töös ning iga päev tuleb neid juurde. Kui palju neid täpselt sel suvehooajal avatakse, pole veel teada.

Enne avamist tehakse purskkaevude juures tavapärased hooldus-, puhastus- ja tehnilised ettevalmistustööd ning avamised toimuvad vastavalt tehnilisele valmisolekule ja ilmastikuoludele.

"Praegu paneme veel kokku täpsemat ülevaadet, millised purskkaevud tänavu avame," ütles Kadrioru pargi haldusosakonna juhataja Erkki Terras.

Linlased on pannud tähele, et Politseipargi keskel asuv lineaarne purskkaev on püsinud aastaid turvatara taga. Nii ka tänavu.

"Selle purskkaevuga on jätkuvalt tehnilised probleemid. Sellepärast on ka ala olnud tarastatud. Enne purskkaevu taasavamist tuleb veenduda, kas see on tehniliselt korras ja ohutu. Peame veel purskkaevu hindama ja töid kavandama, siis saame öelda, kas saab selle avada," lausus Terras.

Tallinnas on hoolduses või aktiivses kasutuses ligi 50 avalikku purskkaevu. Linna haljastuse ja avaliku ruumi spetsialistid käivitavad need igal kevadel ilmade soojenedes, tavaliselt maikuuks. Purskkaevud asuvad näiteks Kadrioru pargis, Pirita keskuses, Pärnamäel, Mustamäe parditiigil, Ravila pargis, Sõpruse kino ees, Nunne tänaval ja Õismäe tiigil.

Kõiki purskkaevusid avab ja hooldab Tallinna linna hallatav asutus Kadrioru Park. Ainus erand on Õismäe tiigil asuv purskkaev, mida teenindab Remko Grupp OÜ.