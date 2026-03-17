Ameerikas tähistavad Püha Patricku päeva isegi itaallased

Püha Patricku päev sai alguse Iirimaal katoliku kiriku usupühana. Ameerika Ühendriikides on see aga kujunenud millekski palju laiemaks: päevaks, mil tähistatakse iiri kultuuri ja kogukonnatunnet.

Täna määratleb üle 30 miljoni ameeriklase end iiri päritolu: see teeb neist ühe suurima päritolurühma Ameerika Ühendriikides. Paljude jaoks on see päev võimalus oma esivanemate traditsioone au sees hoida.

"See kõik siin oma juurte tähistamine, et kõik oleksid koos rõõmsad ning jagaksid head tuju. Mu vanaema ja vanaisa olid iirlased. Meie peres on kolmveerand iiri ja veerand šoti verd," selgitas Jim.

Linnades nagu Philadelphia on iiri pärand eriti nähtav. Mööda linna lookleb suur paraad, mida korraldati esmakordselt juba 1771. aastal. Värvikad kostüümid, tantsurühmad ja orkestrid on päeva lahutamatu osa.

"Ma osalen paraadil Southwest St. Patricku klubiga. Ootan, et meie grupp siia jõuaks. Kuna ma olen laisk ja kogukas, siis lasen neil parem enda juurde tulla. Tuleb targalt, mitte rängalt töötada," ütles Jim.

Terved linnad värvuvad roheliseks, pubid täituvad elava muusikaga ning nauditakse traditsioonilisi roogasid. Tõstetakse ka klaasid Iirimaa auks, olgu nende juured sealt pärit või mitte.

"Tegelikult olen ma itaallane. Mu nimi on Luigi. Isa sündis Itaalias, aga kõik mu sõbrad siin on iirlased. Tulin nendega kaasa ja veedan lihtsalt toredalt aega," selgitas Luigi.

Rohelise kandmine on Püha Patricku päeval vaat et kohustuslik. See värv sümboliseerib ühest küljest küll Iirimaad, kuid rahvapärimuse järgi kaitseb kandjat ka härjapõlvlaste eest, kes pidavat tulema näpistama kui sel päeval rohelist ei kanna.

"Ma olen natuke liiga roheline. Igal aastal lisan oma kostüümile midagi juurde. Õde teeb mulle riided, õemees aitas ka kaasa. See on juba mu teine komplekt sääriseid. Ja nii see läkski, igal paraadil lisan midagi uut," sõnasid Gerri ja Sharon.

Kuid Püha Patricku päev ei ole enam ammu ainult päritolu küsimus: sellest on saanud omamoodi Ameerika kultuuripüha. See on päev, mil rõhutatakse kogukonnatunnet ja ühtekuuluvust.

"Ma olen itaallane, aga vahet pole. Sel nädalal oleme kõik iirlased! Kõik tulevad kokku ja lihtsalt naudivad aega. Keegi ei ole kuri, kõik toetavad ja julgustavad üksteist. Ja iiri tants. Hüpped ja sammud ruutudes," ütlesid Reese ja Jack.