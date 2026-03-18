Luhats: ERR-i nõukogu eksperte võiks valida sõltumatud asutused

Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogu ekspertide valimine ei peaks toimuma riigikogus, vaid seda võiks teha sõltumatud osapooled, ütles ERR-i juhatuse liige Toomas Luhats saates "Otse uudistemajast".

Luhatsi sõnul oleks ERR-i sõltumatuse tagamiseks oluline, et riigikogu kultuurikomisjoni valitavad ERR-i nõukogu eksperdid oleks poliitiliselt sõltumatud.

Luhats pakkus aga saates välja, et eksperte võiks valida teised avalik-õiguslikud asutused.

"Minu ettepanek ongi muuta ekspertide rolle selliselt, et nad ei oleks isegi mitte kaude poliitiliselt mõjutatavad, sest et kultuurikomisjonis, ma väga vabandan, on siiski alati koalitsioon ja opositsioon, olgu see vahekord milline tahes. Aga kui rahvusringhäälingu nõukokku määratakse inimesed näiteks [rahvusooper] Estoniast, rahvusraamatukogust, siis on vähemasti lootus, et nad on poliitiliselt sõltumatud," ütles Luhats.

Lisaks leidis Luhats saates, et riik peaks tagasi võtma 2 miljoni euro suuruse kärpe, mis möödunud aasta ERR-i eelarves tehti.

"See 2 miljonit, mis meil täna kärbiti, see oli väga valus, tuli programmi arvelt ja tuleks tegelikult tagasi anda, et taastuks normaalne olukord,"

Luhatsi sõnul on ERR-i eelarve, mis jääb ligikaudu 45 miljoni euro juurde, võrreldes Leedu ja Läti rahvusringhäälinguga teises suurusjärgus. Nende eelarved jäävad tema sõnul vastavalt 90 ja 75 miljoni juurde.

"Eesti-suuruses riigis, arvestades kõiki majanduse erinevaid muutujaid, siis selline pluss 10 miljonit Eesti Rahvusringhäälingule oleks see, millest võiks rääkida," sõnas Luhats.

ERR-i nõukogusse kuulub praeguse Eesti Rahvusringhäälingu seaduse järgi üks esindaja igast riigikogu fraktsioonist ning lisaks veel neli valdkonna eksperti.

Seaduseelnõu kohaselt sooviks riik muuta nõukogu koosseisu nii, et valdkonna ekspertide arv peaks olema vähemalt ühe liikme võrra suurem kui riigikogus esindatud fraktsioonide arv.

Kultuuriministeeriumi plaani kohaselt võiksid muudatused jõustuda 2026. aasta keskpaigaks.

Valdkonna eksperdid valib kultuurikomisjon nõukogusse avaliku konkursiga.

"Otse uudistemajast" saates Toomas Luhats ja saatejuht Anvar Samost

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Otse uudistemajast"

