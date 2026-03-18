Hasartmängumaksu prohmaka pärast vallandati riigikogu nõunik

Riigile miljoneid maksma läinud hasartmängumaksu seaduspraagi tõttu vallandati distsiplinaarmenetluse tulemusel eelnõuga tegelenud staažikas riigikogu nõunik.

Selle kohta saatis esmalt pressiteate erakond Isamaa, kus sellest rääkis rahanduskomisjoni liige Aivar Kokk.

"Riigikogus pidanuks täna olema pidupäev: üks teenekamaid ja töökamaid nõunikke oleks tähistanud 33 aasta täitumist rahva ja saadikute teenistuses. Kuid kuna Reformierakond ja Eesti 200 vajasid kedagi, keda süüdistada oma käpardlikus hasartmängumaksu skandaalis, lasti nõunik päevapealt lahti. Selline väiklane ja ennekuulmatult küüniline käitumine, suutmatus tunnistada oma vigu ja kellegi teise süüdlaseks tembeldamine, on uskumatu," ütles Aivar Kokk.

Koka sõnul on Reformierakond ja Eesti 200 üritanud kaks kuud leida vabandust, miks vältida miljonitesse eurodesse ulatuva kahjuga eelnõu puhul peeglisse vaatamist.

"Süüdistatud on esmalt rahandusministeeriumi ametnikku, siis kõigi riigikogu liikmeid kollektiivselt," loetles Kokk.

"Poliitikud on sellise poriloopimisega harjunud, selle talumine on osa meie tööst ja vähemalt mina julgen ka tunnistada, kui olen kuskil vea teinud. Aga seda, et täiesti alusetult tembeldatakse poliitikute prohmakas süüdi ja lastakse lahti riigikogu ametnik, kes on oma karjääri jooksul hoidnud ära kümneid sarnaseid vigu, parandanud sadu, kui mitte tuhandeid eelnõusid – mina oma 15-aastase riigikogu staaži juures midagi nii vääritut ei mäleta," lausus Kokk.

"Vaid Jürgen Ligi julges 9. veebruaril minu küsimusele vastates ausalt tunnistada valitsuskoalitsiooni poliitikute survet seaduse vastu võtmiseks. Tsiteerin rahandusministrit: "Aga tegelikult ikkagi see viga oli selle surve tulemus, mis seaduse tegemisel ametnikel lasus. Väga keeruline, väga kiiresti tehti." Ehk vaadake peeglisse, koalitsioonisaadikud! Ja häbenege, et teie patu eest pandi vastutama keegi teine!"

12. jaanuaril selgus, et möödunud aasta detsembris heaks kiidetud hasartmängumaksu seaduse eelnõus ilmnenud hooletusviga kaotas 2026. aastaks veebikasiinode maksustamise. Seaduspraagi tõttu jääb riigile laekumata umbes neli miljonit eurot selleks aastaks prognoositud hasartmängumaksust.

Hasartmängumaksu prohmaka pärast vallandati riigikogu nõunik

