Hasartmängumaksu seaduse muudatuse eestvedaja Tein süüdistab veas ametnikke

2025. aastal hasartmängumaksu seaduse muudatust menetledes sattus seaduse teksti vigane sõnastus, mille tõttu jäid 2026. aastal veebikasiinode õnnemängud ekslikult maksustamata.

"See ei olnud poliitiline otsus ega sisuline maksupoliitika muutus, vaid mitmeastmelise seadusloome käigus tekkinud sõnastuslik eksitus," ütles riigikogu rahanduskomisjoni liige Tein kirjalikus avalduses.

Teini sõnul oli algse muudatuse eesmärk lihtne ja üheselt mõistetav: vähendada kaughasartmängude hasartmängumaksu määra etapiti 0,5 protsendipunkti kaupa — kõigi § 1 lõike 1 punktis 5 nimetatud kaughasartmängude puhul, st nii õnne- kui ka osavusmängudele — kuue protsendi pealt nelja protsendini. Sama arusaam oli ühine eelnõu algatajatele, rahandusministeeriumile, riigikogu komisjonidele ning ka sektori ettevõtjatele.

Teini kirjelduse kohaselt lisandus aga menetluse käigus mullu 1. septembril rahandusministeeriumi tagasisides Hasartmängumaksu seaduse § 6 punkti 7 sõna "osavusmäng". Poliitiku sõnul ei olnud see vajalik maksuprotsentide rakendamiseks, sest samas eelnõus oli protsentide muutmine juba lahendatud rakendussätete kaudu. Sõna lisamine kitsendas Teini väitel maksustamise ulatust ilma sisulise põhjenduseta.

Tein tõi välja, et kuigi mullu 4. novembril koostatud koondversioonis oli ekslik sõnastus juba parandatud ja viide "osavusmängule" eemaldatud, jõudis 19. novembril teisele lugemisele siiski versioon, kus osavusmängu piirang oli seaduseteksti uuesti sisse viidud. Just see versioon võeti hiljem riigikogus vastu ja president kuulutas selle ka välja.

"Nii tekkiski olukord, kus 2026. aastal kehtivas seaduses on maksukohustus ekslikult sõnastatud vaid osavusmängudele, kuigi seadusandja tahe, varasemad tekstiversioonid ja kogu menetluse loogika viitasid üheselt kaughasartmängude tervikule," märkis Tein.

Eesti 200 fraktsiooni liige lisas, et menetluskäik näitab, et tegu oli tehnilise ja inimliku veaga, mis jäi lõppversiooni mitme paralleelse tekstiversiooni tõttu märkamata.

"Oluline on rõhutada, et mitte ühelgi hetkel ei olnud seadusandja tahe lõpetada veebikasiinode maksustamist. Vastupidi – seesama maksuseadus sätestab selgelt, et hasartmängumaksu kogutakse kõigi hasartmänguliikide panuste pealt."

Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul on aga hooletusviga, millega 2026. aastal veebikasiinode tegevus maksuvabaks jäi, puhtalt riigikogu praak. Ligi ütles, et vastutus vea eest on kõigil rahanduskomisjoni liikmetel, mitte ainult koalitsiooni kuuluvatel liikmetel.

Hasartmängumaksu seaduse muutmise eelnõu eestvedaja oli Eesti 200 fraktsiooni parteitu liige ja endine korvpallur Tein. Hasartmängumaksu langetamise eesmärk pidi olema muuta Eesti atraktiivsemaks hasartmängukeskkonnaks ja suurendada seeläbi ka maksulaekumist.

Seadusemuudatuse algajad olid riigikogu Eesti 200 ja Reformierakonna fraktsioonide liikmed Timo Suslov, Anti Haugas, Tanel Tein, Kristo Enn Vaga, Madis Timpson, Jüri Jaanson, Kristiina Šmigun-Vähi, Diana Ingerainen, Stig Rästa, Tarmo Tamm, Kadri Tali, Kalev Stoicescu, Marek Reinaas, Ando Kiviberg, Peeter Tali ja Toomas Uibo.