X!

Näpuviga seaduses tegi 2026. aastaks veebikasiinode tegevuse maksuvabaks

Eesti
"Otse uudistemajast" Annely Akkermann Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Näpuviga möödunud aasta detsembris heaks kiidetud hasartmängumaksu seaduse eelnõus kaotas alanud aastaks veebikasiinode maksustamise. Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Annely Akkerman (RE) ütles, et seetõttu tuleb hasartmängumaksuseadus uuesti menetlusse võtta ja viga parandada.

Veast seaduses teatas ERR-ile esmalt rahanduskomisjoni liige Aivar Kokk (Isamaa), kes ütles, et teema oli arutamisel ka rahanduskomisjonis. "Õnnemängud ja kaughasartmängud on jäänud selle aasta maksudest välja, ehk need kasiinomängud, mida läbi interneti tehakse ei ole sel aastal maksustatud," ütles Kokk.

Nimelt on hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse muutmise paragrahvis märgitud muu hulgas, et see muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 5,5 protsenti käesoleva seaduse § 1 lõike 1 punktis 5 sätestatud osavusmängu summast.

Koka sõnul ongi viga selles, et sinna on lisatud sõna "osavusmängu". Samuti ei oleks tema sõnul probleemi, kui oleks märgitud "osavusmängu" kõrvale sõna "õnnemängu".

Riigikogu võttis möödunud aasta 3. detsembril vastu hasartmängumaksu seaduse muutmise eelnõu. President kuulutas seaduse välja 18. detsembril.

Eelnõuga eesmärk oli langetada hasartmängumaksu määra etapiliselt ehk 0,5 protsendipunkti kaupa aastas kuuelt neljale protsendile, seega selleks aastaks pidi hasartmängumaks langema 5,5 protsendile.

Kokk lisas, et järgnevate aastate lõikes on kõik õigesti vormistatud. Koka sõnul tähendaks see riigile suurt rahalist kaotust.

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann ütles ERR-ile, et viga parandatakse kiirkorras kuu aja jooksul.

"Selline viga tõesti on hasartmängumaksuseaduses ja me parandame selle ära," ütles Akkermann.

Akkermann ütles, et oma 12-aastase riigikogu karjääri jooksul on selline näpuviga tema enda eelnõudes esmakordne. Küll aga on tema sõnul riigikogus seadustes näpuviga siiski ette tulnud.

"Mitte keegi seda ei märganud. Mina isiklikult lugesin ka selle seaduse läbi. Kõik lugesid - rahandusministeeriumi juristid, meie komisjoni töötajad, riigikogu liikmed, kuni presidendini välja," ütles Akkermann.

Ta märkis, et seaduse parandamiseks on kaks võimalust, aga mõlemad eeldavad seaduse uuesti menetlusse võtmist. "Üks võimalus on, et me leiame mõne eelnõu, kuhu muudatusettepanekuna selle lisame. Teine võimalus on, et esitame selle ühe sõna "osavusmängude" välja võtmiseks seaduse tekstist eraldi eelnõu," lausus Akkermann.

"Pigem me otsime ikkagi kõige kiiremat võimalust mõne teise eelnõuga kaasa pakkides," lisas ta.

Akkermann arvas, et kiire parandamisega õnnestub vältida suuremat kahju, mis selle maksu puudumine riigile tooks. "Kindlasti. Meile kirjutas sellest ühe õnnemänge korraldava ettevõtte jurist. Ta kirjutas, et selgelt on aru saada, mis on seadusandja tahe ja keegi ei ole sellega arvestanud, et õnnemängudele maksumäära ei ole. See on ühene arusaamine, et tegemist on näpuveaga," rääkis Akkermann.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:14

Ühendkuningriik tahab Ukrainale toota kaugmaa ballistilisi rakette Uuendatud

16:12

Ingrid Neel sai Adelaide'is kindla kaotuse

16:09

Näpuviga seaduses tegi 2026. aastaks veebikasiinode tegevuse maksuvabaks

15:49

Mullu Super Bowli võitnud Eagles langes konkurentsist

15:46

Elron alustas regulaarreise liinil Tallinn–Tartu–Riia

15:44

Süüdistustega silmitsi seisev Poola endine minister sai Ungaris asüüli

15:34

Nädalavahetuse vaadatuim film oli taas "Avatar: Tuli ja tuhk"

15:31

Õiguskomisjon muudab presidendi välja kuulutamata töölepinguseadust

15:25

Raadiouudised (12.01.2026 15:00:00)

15:25

WSJ: Trumpi tegevus võib naftaturul muuta jõudude tasakaalu

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

11.01

Sõja 1418. päev: Ukraina korraldas suure droonirünnaku Voronežile Uuendatud

11.01

Raik: löögi all on mitu Venemaa liitlast ja Kreml ei suuda neid toetada

11:54

Briti endine luurejuht: Putin kasutab regulaarselt teisikuid

08:20

Trumpi ja Powelli vastasseis kasvas kriminaaluurimiseks

11.01

Trump: Kuubale ei lähe enam naftat ega raha

09:36

Eesti kehtestas sissesõidukeelu 261 Ukrainas sõdivale venelasele

11.01

Saksamaa muuseumist leiti üle 80 aasta kadunud teos "Läti tüdruk"

16:14

Ühendkuningriik tahab Ukrainale toota kaugmaa ballistilisi rakette Uuendatud

11.01

Esmaspäeval kerkib elektri hind viimase paari nädala kõrgeimale tasemele

11.01

NATO võib Trumpi julgeolekumurede leevendamiseks väed Gröönimaale saata

ilmateade

loe: sport

16:12

Ingrid Neel sai Adelaide'is kindla kaotuse

15:49

Mullu Super Bowli võitnud Eagles langes konkurentsist

15:17

Bayern lõi Wolfsburgi värava palle täis

14:43

Tomingas jätab Ruhpoldingi etapi vahele: mu sünnipäev lõppes EMO-s

loe: kultuur

15:34

Nädalavahetuse vaadatuim film oli taas "Avatar: Tuli ja tuhk"

12:28

Tallinnas esineb briti DJ ja produtsent Pete Tong

10:43

Arvustus. "Caligula": üleoleku kunst

10:36

Terje Toomistu uus doksari "Piirideta põlvkond" esilinastub Tartu ja Tallinna kinodes

loe: eeter

14:06

Savisaare teisik Paavo Tärk: mind on krattipidi Savisaare juurde ka veetud

13:30

Minijalanõude koguja: see on nagu muinasjutu sisse minek

12:00

Mikk Jürjens: teismelisena kehastas isa minu jaoks mõttetut igapäevaelu

09:57

Polaarteadlane: Antarktika uurimisjaamas on minu jaoks mitu tipphetke

Raadiouudised

14:55

Justiitsministeerium plaanib uimastitarvitajate karistusi leevendada ning edasimüüjate omi karmistada

14:55

Valaste joa juurde pannakse hoiatussildid

12:39

"Spordipühapäev": kuidas edeneb olümpiaujula projekt?

12:30

Otepää saab uue lasteaia

12:25

HTM: 20-minutiline õuevahetund ei tähenda tingimata järjest õues viibimist

12:20

Raadiouudised (12.01.2026 12:00:00)

10:10

Vaatlejate hinnangul võib olla haruldane hetk suurteks muutusteks Iraanis

10:10

Lasketiire on vähe, aga juurde neid ei rajata

09:25

Raadiouudised (12.01.2026 09:00:00)

11.01

Päevakaja (11.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo