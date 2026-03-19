Iraan ründas vastuseks oma gaasirajatise tulistamisele Katari gaasimaardlat

Iraan korraldas kolmapäeval vastuseks tema gaasivälja tabanud USA ja Iisraeli raketirünnakule suure õhurünnaku Katari peamise gaasimaardla pihta ning tulistas sealset gaasirajatist ka neljapäeva hommikul.

USA ja Iisraeli löögid tabasid kolmapäeval Iraani rajatisi Pärsia lahe suurel gaasiväljal ja põhjustasid tulekahju, teatas Iraani riigitelevisioon.

"Hetk tagasi tabasid Ameerika-sionistliku vaenlase tulistatud mürsud osasid gaasirajatistest, mis asuvad Lõuna-Parsi spetsiaalses energiatööstuse majandustsoonis Asaluyeh's," vahendas riigitelevisioon rajatise asukohaks oleva lõunapoolse Bushehri provintsi asekuberneri Ehsan Jahaniani sõnu.

Lisati, et tulekahju kustutamiseks saadeti sündmuskohale tuletõrjebrigaadid.

Iraani sõjavägi teatas, et kavatseb vastuseks rünnakule võtta sihikule Pärsia lahe energeetikarajatised.

Doha mõistis rünnakud hukka.

"Iisraeli rünnakud Iraani Lõuna-Parsi gaasiväljaga seotud rajatistele, mis on Katari Põhjavälja laiendus, on ohtlik ja vastutustundetu samm keset praegust sõjalist eskalatsiooni piirkonnas," kirjutas Katari välisministeeriumi pressiesindaja Majed al-Ansari sotsiaalmeediaplatvormil X (endine Twitter).

"Energiataristu sihikule võtmine kujutab endast ohtu ülemaailmsele energiajulgeolekule, piirkonna rahvastele ning selle keskkonnale," lisas ta.

Lõuna-Parsi/Põhjavälja hiiglaslik maardla on maailma suurim teadaolev gaasivaru. Maardla annab umbes 70 protsenti Iraani kodumaisest maagaasist.

Iraan, mis jagab tohutut maardlat energiahiiuga Katar, on arendanud maardla endapoolset osa alates 1990. aastate lõpust.

Eelmise aasta juunis toimunud 12-päevase sõja ajal andis Iisrael löögi maardlas tegutsevatele Iraani rajatistele.

Iraan ründas vastuseks Katari gaasimaardlat

Katari riiklik energiaettevõte teatas kolmapäeval, et Iraani õhurünnakutest ettevõtte peamisele gaasirajatisele süttinud tulekahjud on tekitanud ulatuslikke kahjustusi.

Varem oli Teheran teatanud, et vastab omapoolsete rünnakutega nende endi energiataristule tehtud rünnakule.

"QatarEnergy kinnitab, et Ras Laffani tööstuslinna tabasid täna õhtul raketirünnakud," seisis riikliku energiaettevõtte avalduses.

"Puhkenud tulekahjude ohjeldamiseks saadeti kohe välja päästemeeskonnad, kuna tekitatud on ulatuslikke kahjustusi. Kogu personal on üle loetud ja praeguse seisuga ei ole ohvritest teatatud," lisati teadaandes.

Katari siseministeerium teatas kolmapäeva hilisõhtul, et tsiviilkaitse sai kontrolli alla kolmapäeval Iraani õhurünnaku tagajärjel riigi peamises gaasimaardlas puhkenud tulekahju.

"Tsiviilkaitse on Ras Laffanis puhkenud tulekahju esialgu kontrolli alla saanud. Vigastatutest ei ole teatatud," seisis ministeeriumi teadaandes.

"Katari riiki rünnati Iraanist pärit ballistiliste rakettidega, mis sihtisid Ras Laffani tööstuslinna ja põhjustasid kahjustusi," täpsustas hiljem Katari kaitseministeerium.

Katari võimude avalduse kohaselt kujutavad Iraani rünnakud endast otsest ohtu riigi julgeolekule.

"Katar mõistab karmilt hukka ja taunib jõhkrat Iraani rünnakut, mille sihtmärgiks oli Ras Laffani tööstuslinn. Katar peab seda rünnakut ohtlikuks eskalatsiooniks, jultunud suveräänsuse rikkumiseks ja otseseks ohuks oma riiklikule julgeolekule," seisis Pärsia lahe äärse riigi välisministeeriumi avalduses.

Katari välisministeerium andis pärast õhurünnakut Iraani sõjaväe- ja julgeolekuatašeele ning nende alluvatele korralduse lahkuda riigist 24 tunni jooksul.

"Nii suursaatkonna sõjaväeatašee kui ka julgeolekuatašee, aga ka mõlemas büroos töötavad isikud on kuulutatud soovimatuteks isikuteks ja neil palutakse lahkuda riigi territooriumilt maksimaalselt 24 tunni jooksul," seisis ministeeriumi teadaandes.

Iraan korraldas Katari gaasirajatisele uue raketirünnaku

Iraani riigitelevisioon teatas neljapäeva varahommikul, et Katari peamist gaasirajatist tabas taas rakett, vaid tunde pärast rünnakut, mis Doha teatel põhjustas ulatuslikke kahjustusi.

"Katari Ras Laffani rafineerimistehast tabas uuesti rakett ja see põleb," väitis Iraani riiklik ringhääling.

Katari energiafirma kinnitas peamise gaasikeskuse kahjustusi

Katari riiklik energiafirma kinnitas, et neljapäeva varahommikul riigi peamist gaasitootmiskeskust tabanud uued raketilöögid tekitasid ulatuslikke kahjustusi.

QatarEnergy märkis avalduses, et neljapäeva varahommikul olid mitmed ettevõtte veeldatud maagaasi (LNG) rajatised raketirünnakute sihtmärgiks.

"Rünnakud põhjustasid suuri tulekahjusid ja ulatuslikke lisakahjustusi lisaks varasemale rünnakule," seisis teadaandes.

