Kataris plahvatas hiiglaslik LNG-tehas

Võimude teatel juhtus pühapäeva õhtul Barzani gaasivarustusrajatises "tehniline õnnetus".

Katari energeetikaminister Saad al-Kaabi ütles esmaspäeval ajakirjanikele, et plahvatuses hukkus 13 ja sai vigastada 66 inimest. Kõik hukkunud olid pärit Indiast ja Pakistanist.

"Tegemist oli õnnetusega, mitte sabotaaži või vaenuliku aktiga," sõnas minister. "Tehase tootmine peatati edasilükkamatute hooldustööde tõttu tahtlikult ja täielikult juba 2025. aasta detsembris ning seda hakati taaskäivitama alles kahe päeva eest."

Keskkonnaohtu ei ole ning tehase ekspordivõimekus jäi puutumata. Vahejuhtumi asjaolude selgitamiseks algatati uurimine. Plahvatust oli tunda kogu Doha kesklinnas ning see tekitas paanikat elanikes isegi enam kui 70 kilomeetri kaugusel.

LNG-tootmise taaskäivitamine on äärmiselt keeruline protsess, sest termilise šoki vältimiseks tuleb seadmeid jahutada väga aeglaselt. Vedeldamisliine ei saa käivitada üheaegselt, vaid seda tuleb teha järjestikku.

Kataris asub suur USA sõjaväebaas ning Iraani sõja ajal on riiki korduvalt tabanud Iraani raketi- ja droonirünnakud. Nende rünnakute tõttu jäi Pärsia lahte lõksu ligi 20 protsenti ülemaailmsest LNG-tarnest, enne kui osa saadetisi hiljuti taas liikuma hakkas.

Hormuzi väina sulgemine tabas Katarit eriti valusalt, kuna riigil puuduvad LNG eksportimiseks alternatiivsed marsruudid.

Plahvatuskohaks olnud Barzani gaasivarustusrajatis on osa Ras Laffani tööstuslinnakust. Tegemist on ettevõtte QatarEnergy hiiglasliku LNG tootmis- ja ekspordikeskusega, mille aastane tootmisvõimsus on 77 miljonit tonni.

Barzan varustab kohalikku tööstust ja energiatootmist torugaasiga ning suudab ekspordiks toota ka veeldatud naftagaasi ja muid tooteid.

Märtsis toimunud Iraani raketirünnakus sai tabamuse kaks Ras Laffani gaasitöötlusüksust. Selle tagajärjel vähenes Katari LNG ekspordivõimekus umbes 17 protsenti. QatarEnergy tegevjuht ütles toona Reutersile, et kahjustuste parandamine võtab aega kolm kuni viis aastat.

Sõja tõttu pidi ettevõte evakueerima ligi 10 000 töötajat nii avamere puurplatvormidelt kui ka maismaal asuvatest töötlemistehastest. Märtsikuises raketirünnakus ettevõtte teatel keegi vigastada ei saanud.