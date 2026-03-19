X!

Ministeeriumiametnik siirdus Valga põhikooli haridusrahu looma

Marjeta Venno Autor/allikas: Valga vallavalitsus
Teisipäeval kolmeks kuuks Valga põhikooli direktori kohusetäitjana tööle asunud senise haridus- ja teadusministeeriumi õppekava valdkonna juhi Marjeta Venno sõnul on tema suur soov jõuda senise negatiivse fooniga kuvandi juurest seisundini, mida ta ise nimetab haridusrahuks.

Viimastel aastatel on Valga põhikooli puhul tooni andnud näiteks õpetajate lahkumine, vangerdused direktori ametikohaga ja mured lisatasude ümber, kirjutab Lõuna-Eesti Postimees.

Venno sõnul on tema plaan lihtne ja vajaduspõhine: põhikool vajab kõige rohkem tuge töös meeskonnaga, samuti valmistab ta ette järgmist õppeaastat – missugused võiksid olla koolikorralduslikud lahendused, kuidas tugigruppe tööle panna, millised on õpiabivajadused. "Aga võiks otsida ka päris uuenduslikke lahendusi – äkki näiteks koostöös kutseõppekeskusega," arutles Venno.

Küsimuse, kas ta võiks jätkata koolijuhina ka kolme kuu möödudes, jättis Venno ja ka Valga vallavanem Mart Kase konkreetse vastuseta.

"Aktuaalne kaamera" kajastas möödunud sügisel, et Valga riigigümnaasiumi juhid on juba mõnda aega mures, et Valga valla suurimast põhikoolist neile õppima suunduvate noorte tase langeb ja gümnaasiumis on moodustatud isegi järeleaitamisklass põhikooli materjali omandamiseks. Probleeme on ka vene noortega, kes pole suutnud riigikeelt heal tasemel selgeks saada.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Eesti crossfitter Andra Moistus võitis mainekal võistlusel hõbemedali

Juhtmega kõrvaklappide populaarsus on hakanud hüppeliselt kasvama

Raadiouudised (19.03.2026 09:00:00)

ERR-i teleuudised kell 7:00

Fännid hääletasid Otepää etapi parimaks USA segateatevõistkonna

Jürgen Ligi: olen isana alahinnanud vanemliku kontrolli vajadust

40 punkti visanud Doncic vedas Lakersi seitsmenda järjestikuse võiduni

Arvustus. "Pruut!": surmavalt vapustav mesinädal

Väidetavalt sattus terve Vene brigaad piiramisrõngasse Uuendatud

Iraani režiim hukkas Rootsi kodaniku

Raudsepp: peame Tallinna linnahalli lammutama

Riigikogu nõunik kaotas hasartmängumaksu prohmaka pärast töö Uuendatud

Sõja 1484. päev: Venemaa hoogustab okupeeritud aladel ukrainlaste sundvärbamist Uuendatud

USA ründas Hormuzi väina lähedal asuvaid raketibaase punkripurustajatega

Rein Sikk: ettevaatust, pensionärid, tasuta bussisõit võib lõppeda trahviga

Väidetavalt sattus terve Vene brigaad piiramisrõngasse Uuendatud

Mart Helme: mulle on arusaamatu, miks USA saadik meid süüdistas

Pevkur: Pihkva sõjaväeosas lõhkes kütuseladu

USA relvafirma rajab Eestisse HIMARS-ite hoolduskeskuse Uuendatud

Eesti crossfitter Andra Moistus võitis mainekal võistlusel hõbemedali

Fännid hääletasid Otepää etapi parimaks USA segateatevõistkonna

40 punkti visanud Doncic vedas Lakersi seitsmenda järjestikuse võiduni

Pärnu ja Võru alustavad poolfinaalseeriat

Arvustus. "Pruut!": surmavalt vapustav mesinädal

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

Lavale jõuab Zuga Ühendatud Tantsijate vaimse tervise teemaline lavastus

Galerii: Sillamäe muuseumis on avatud Popolitovite kunstnikepere näitus

Jürgen Ligi: olen isana alahinnanud vanemliku kontrolli vajadust

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

"Pealtnägija": lõimunud välismaalased otsivad kodakondsuslõksust väljapääsu

Toitumisnõustaja: tasakaalus taldrik aitab tervislikult kaalu langetada

Päevakaja (18.03.2026 18:00:00)

Erakonnad kiirusta Karise toetamise suhtes kindlat seisukohta võtma

Narva volikogu esimees Stalnuhhin püüab võimuvahetust edasi lükata

Paet: USA aitamine Hormuzi väinas vastutasuks suurema abi eest Ukrainale on igati mõistlik

Kallas: Euroopa Liit ei kavatse kaubalaevu Hormuzi väinas oma sõjalaevadega kaitsma hakata

Saska: Eesti miinijahtijate saatmine Hormuzi väina võtaks vähemalt kaks aastat

Raadiouudised (18.03.2026 15:00:00)

Raadiouudised (18.03.2026 12:00:00)

Rootsi ähvardab EL-i rahastamiskava tõttu elektrienergia eksporti piirata

Aprillist kehtiv seadusemuudatus kiirendab riigikaitseliste objektide valmimist

