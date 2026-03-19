Ministeeriumiametnik siirdus Valga põhikooli haridusrahu looma

Teisipäeval kolmeks kuuks Valga põhikooli direktori kohusetäitjana tööle asunud senise haridus- ja teadusministeeriumi õppekava valdkonna juhi Marjeta Venno sõnul on tema suur soov jõuda senise negatiivse fooniga kuvandi juurest seisundini, mida ta ise nimetab haridusrahuks.

Viimastel aastatel on Valga põhikooli puhul tooni andnud näiteks õpetajate lahkumine, vangerdused direktori ametikohaga ja mured lisatasude ümber, kirjutab Lõuna-Eesti Postimees.

Venno sõnul on tema plaan lihtne ja vajaduspõhine: põhikool vajab kõige rohkem tuge töös meeskonnaga, samuti valmistab ta ette järgmist õppeaastat – missugused võiksid olla koolikorralduslikud lahendused, kuidas tugigruppe tööle panna, millised on õpiabivajadused. "Aga võiks otsida ka päris uuenduslikke lahendusi – äkki näiteks koostöös kutseõppekeskusega," arutles Venno.

Küsimuse, kas ta võiks jätkata koolijuhina ka kolme kuu möödudes, jättis Venno ja ka Valga vallavanem Mart Kase konkreetse vastuseta.

"Aktuaalne kaamera" kajastas möödunud sügisel, et Valga riigigümnaasiumi juhid on juba mõnda aega mures, et Valga valla suurimast põhikoolist neile õppima suunduvate noorte tase langeb ja gümnaasiumis on moodustatud isegi järeleaitamisklass põhikooli materjali omandamiseks. Probleeme on ka vene noortega, kes pole suutnud riigikeelt heal tasemel selgeks saada.