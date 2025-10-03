Vallavõim Valga vallas koolivõrku lähiaastatel muutma ei hakka

Kagu-Eesti suurima – Valga valla – koolivõrk lähiaastatel ei muutu, kinnitavad nii omavalitsuse praegused juhid kui ka teised võimule pürgijad. Eraldi õppeasutustena jätkavad ka Valga põhikool ja vene perede lastele mõeldud Priimetsa kool.

Valga riigigümnaasiumi juhid on juba mõnda aega mures, et Valga valla suurimast põhikoolist neile õppima suunduvate noorte tase langeb ja gümnaasiumis on moodustatud isegi järeleaitamisklass põhikooli materjali omandamiseks. Probleeme on ka vene noortega, kes pole suutnud riigikeelt heal tasemel selgeks saada.

Tänavu alustas Valgas gümnaasiumiõpinguid 45 noort, kokku on õpilasi üle 150. Oma koolide gümnaasiumiosa soovivad alles hoida ka Tõrva ja Otepää vald, kus keskharidust annavad munitsipaalkoolid.

"Kui õpilastel on koolikeskkonnas ebaturvaline ja ebameeldiv olla, siis kannatavad seetõttu ka õpitulemused. Ja vaadates, mis Valga põhikoolis lähiajal toimunud on – igasugused kiusud, kõik muud sellised asjad –, siis ilmselgelt on see juhtkonna tegemata jäetud töö, mistõttu õpilane kannatab," lausus Valga gümnaasiumi 12. klassi õpilane Keiro Ilves.

"Õppida võid seal, kus tahad. Igal pool saab õppida. Minu valik sõltus sellest, et tahtsin Valka jääda – mul on terve pere siin ja nii oli lihtsam," ütles 12. klassi õpilane Mikk Süsta.

Valimiste lähenedes kutsusid Valga riigigümnaasiumi juhid kokku kõigi vallavanemakandidaatide debati. Õpetajate leidmiseks pakuti nii stipendiume, aastaks tasuta elamispinda kui ka koolitusi.

Valgas elab palju muukeelseid peresid, kel jääb tulevikus endiselt valida – kas minna õppima seni vene õppekeelega Priimetsa kooli või Valga põhikooli hoolimata sellest, et eestikeelsele õppele tuleb üle minna ka Priimetsa koolis.

"Haridusjuhid on ise käinud haridusstrateegia koostamisel välja mõtte, et võiks olla parim variant, et 1.–6. klass õpib ühes majas ja progümnaasium teises majas. See on väga algusfaasis, neid muudatusi pole keegi kinnitanud, isegi sisuliselt arutanud," lausus Valga vallavanem Monika Rogenbaum (Isamaa).

Praegu opositsioonis olev Lüllemäe kooli juht ja sotside vallavanema kandidaat Mart Kase on üht meelt praeguste valla juhtidega, et rohkem lapsi võiks gümnaasiumisse leida ka mujalt, näiteks Tartust, kus koolikohti napib. Samas on haridusjuhi hinnangul Valga riigigümnaasiumi väga vaja, sest kõik ei lähe mujale ega ka kutsekooli.

"Kui oled Lüllemäe õpilane, lõpetad põhikooli ja lähed Tartusse kooli, siis miinimum, mida su vanemad iga kuu peavad panustama, on miinimumpalk. Miinimumpalk pere eelarvest, kui on näiteks kaks last, on väga suur raha," ütles Kase.

"Kui meie kogukond julgeb lapse jätta Valka nii põhikooli kui ka edasi õppima Valga gümnaasiumisse või ka kutsekooli, siis see on juba suur pluss ja me ei peaks täna rääkima sellest, kas meil jätkub lapsi või mitte," lausus Valga riigigümnaasiumi direktor Andrus Murumaa.

Piirivald Valga on erilises ja ka keerulises olukorras, sest ühte kooliklassi peavad mahtuma nii viletsat eesti keelt kõnelevad vene lapsed, tunnisegajad kui ka oivikud.