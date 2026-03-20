Piltuudis: diislikütuse liitrihind kerkis üle kahe euro piiri

Kõige kallim diislikütuse liitrihind paistis Tallinna ja selle lähiümbruse tanklate hinnaposte vaadates Alexelas – 2,079 eurot liitri eest. Konkurentide tanklates võis kohata liitrhinda 2,019 ja 2,029. Bensiini liitrihind püsib alla kahe euro.

Kütusemüüjad ütlesid selle nädala alguses ERR-ile, et diislikütuse hind on Iraani konflikti alates kihutanud tanklates bensiini hinnast mööda ning hinna alanemist pole näha enne seda, kui Iraani sõjast põhjustatud sasipundar piirkonna naftatootmises ja logistikas lahti harutatakse.

Mootorikütuse liitrihind oli Eestis viimati nii kõrge 2022. aasta kevadel, kui Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukrainas.