Heiti Hääl: neljapäeval tõuseb kütuse hind üle kahe euro

Heiti Hääl ennustas, et neljapäeval tõuseb Eesti tanklates kütuse hind üle kahe euro. Ühtlasi lisas Hääl, et kui sõda peatselt ei lõppe, võib oodata veelgi suuremat hinnakasvu.

Alexela Grupi omanik Heiti Hääl sõnas ETV saates "Impulss", et suure tõenäosusega oleme kütuse hinnatipust veel kaugel.

"Ma arvan, et lihtne näppude peal rehkendus ja see käib nii maagaasi kui nafta kohta, et kui 20 protsenti kogu maailma tarbimisest on tulnud läbi Hormuzi
väina siiamaani ja kui maailma nafta tarbimine on ümardatult öeldes 100 miljonit barrelit ööpäevas ja nüüd rahvusvaheliselt otsustati, et 400 miljonit barrelit lastakse varusid käibele, siis sellest 100 miljonist on 20 protsenti ehk 20 miljonit barrelit nüüd puudu," laus Hääl, lisades, et varude käibele laskmine katab ära puuduva nafta 20 päevaks.

"Kui 20 päevaga ei ole konflikt lõppenud ehk Hormuzi väin ei ole käiku läinud, siis eskalatsiooni me veel näeme ehk me oleme täna hinnatipust kaugel, kui konflikt ei lõppe. Aega Hormuzi väina avamiseks on president Trumpil mitte rohkem kui selle kuu lõpuni ja siis tõus alles tuleb," lisas Alexela Grupi omanik.

Hääle sõnul tõuseb kütuse hind juba kahele eurole neljapäeval.

"Kui ma vaatasin korra noteeringuid enne, kui ma kontorist ära tulin ehk
umbes kell 19.10, siis nende järgi mina ennustan, et ülehomme," ütles Hääl.

Toimetaja: Johanna Alvin

