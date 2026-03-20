Reedel tähistati Türil kevade algust

Traditsioonidel on suur jõud. Juba 27. aastat järjest saabub kevad Türile kevadpealinna maskoti Murumoori ärkamisega. Hoolimata sellest milline on ilm, käivitatakse esimene muruniiduk ja kolmeks kevadkuuks tõmmatakse masti kollane lipp - märk sellest, et 5200 elanikuga Türi on taas Eestimaa kevadpealinn. Tänavu on kevad inimeste südameis juba ammu.

"Absoluutselt. Siis saab ju näpud jälle mulda panna, taimed istutada, grillida ja mõnu tunda, päikest võtta. See ongi nii ilus, see toob nagu rõõmu südamesse," vastas türilane Õilme küsimusele, kas ootab kevadet.

"Meie jaoks saabus kevad esimeste päiksekiirtega juba, kus saime õue minna mängima," ütles kahe lapse ema Kadri.

"Ma käisin metsas täna, kuulasin kuidas linnud laulavad, päike paistis. Nii mõnus oli olla – lihtsalt naudi elu," sõnas Türi valla elanik Valdu.

Alanud aasta on Türi linnale eriline - 2. juulil tähistatakse linnaõiguste saamise sajandat aastapäeva.

"Oleme alustanud juba kohtumiste kolmapäevadega, kuhu me kutsume koju tagasi neid Türi inimesi, kes on siit läinud ja ennast koduselt tundnud. Me alustame sportlike tegevustega 28. juunil ja liigume sealt edasi. 1. juulil on Sadu kontsert ja 2. juulil on meie kõige uhkem kontsert Estonian Voices, Tallinna kammerorkester ja seda tuleb dirigeerima meie oma Türi tüdruk Kristiina Poska. Sealt edasi, 3. juulil on meil pikalaua pidu ja 4. juulil väga-väga traditsiooniline aedlinnakohvikute päev," lausus Kevadpealinna kultuuritoimkonna juht Triin Pärna.

Kevadpealinnaks olemise mängu tunnistajaiks kutsuti tänagi palju külalisi - ikka päris pealinnast Tallinnast, suvepealinnast Pärnust, sügispealinnast Narvast ja mõistagi talvepealinnast Otepäält.

"See soe jäi meil natukene Otepääle piiri peale pidama, aga kahe nädala pärast luban, et on juba soe ilm väljas," ütles Otepää vallavanem Jorma Riivald.