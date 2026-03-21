Kontrolli alt väljunud droon häiris Tallinna lennujaama tööd

"Veidi enne südaööd sai Tallinna lennujaam Lennuliiklusteeninduse AS-ilt info, et Lasnamäel on liikumas droon, mis võib kujutada ohtu lennuliiklusele. Lennuliiklusteenduse AS rakendas vastavaid protseduure, mis mõjutasid kolme saabuvat lendu, millest kaks suunati holdingusse (ootele - toim.) ja üks suundus Helsingisse. Lennuliiklus oli mõjutatud 20 minutit," ütles Tallinna lennujaama pressiesindaja Jane Kallaste laupäeval ERR-ile.

"Meie saime info politseist, et murelik droonilennutaja oli kaotanud ühenduse oma drooniga ja et droon on tõenäoliselt liikumas lennujaama suunas. Seepeale andis lennujuht informatsiooni õhus olevatele õhusõidukitele, et teadmata asukohaga droon on kusagil ja õhusõidukid jäid tootele," rääkis ERR-ile Lennuliiklusteeninduse AS-i lennujuhtimisosakonna juht Mihkel Haug.

Kuna droonilennutaja oli Haugi sõnul juhtunu pärast tõsiselt mures ja teadlik reeglitest, andis ta lennujuhiga otse suheldes teada, et drooni võimalik lennuaeg on kuni 40 minutit. See info anti edasi Tallinnas maanduma pidanud lennukitele, millest ühe kapten otsustas, et liigub asenduslennuväljale Helsingis ja kaks jäid ootele ning maandusid pärast häire lõppu. Ka kolmas lennuk tuli pärast Helsingis peatumist ikkagi Tallinna.

Haug ütles ka, et umbes pooletunnine hilinemine suurt probleemi ei põhjustanud.

"Õhusõidukitel on varukütus olemas ja nad on arvestanud sellega. Mida varem selline informatsioon meile jõuab, seda parem – saame piloote varakult teavitada ja piloot saab siis juba vastavalt oma asukohast ning oma õhusõiduki võimekustest ja kütusejääkidest tulenevalt öelda, et mis tema edasised kavatsused on," rääkis ta.

Küsimusele, kas õnnetut droonilennutajat ootab nüüd karistus, vastas Haug: "Ma ei oska seda öelda. Sellega tegelevad politsei ja transpordiamet. Meie asi on operatiivset tegevus korraldada sel ajal ja igasuguste menetluslikud tegevused on juba transpordiameti ja politsei koostöö."