Kanaari saarte lennuväljadel on tormi tõttu teist päeva suured järjekorrad

Tormituuled Gran Canarial. Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Kanaari saartel valitseb tugeva tormi tõttu juba teist päeva suur segadus. Lennujaamades on pikad järjekorrad ja paljud lennud tühistatud.

Mitmel pool Kanaari saari on maalihked lõhkunud teid, on ka üleujutusi ning Tenerifel sadas lund.  Poed ja ärid on enamasti suletud.

Tormis on viga saanud kuus inimest, neist kolme seisund on tõsine. Meteoroloogide ennustuste järgi peaks ilm olema tormine ka pühapäeval.

"Päris palju vett on restorani tunginud, kui kella kahest öösel vihma kallama hakkas," lausus restoraniomanik Tenerifel.

"Torm on ikka päris tugev, me peame ranna kinni panema," ütles rannatöötaja Tenerifel.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

