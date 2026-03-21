Kohtla-Järvel ei anna opositsioon ja koalitsioon teineteisele töörahu

Kohtla-Järvel ei suuda opositsioon ja koalitsioon anda teineteisele töörahu. Opositsioon kurdab, et koalitsioon ei järgi linna juhtides seadusi ja määrusi, koalitsiooni sõnul teevad nad kõike õigesti ning hoopis opositsioon ei ole koostöövõimeline.

Kohtla-Järvel on võimul Keskerakond, kellele kuulub volikogus 25 kohast 14. Suurim opositsioonijõud on valimisliit Restart Kohtla-Järve, kellel on volikogus seitse kohta.

Opositsiooniliider Jaanek Pahka (Restart Kohtla-Järve) ei ole rahul sellega, et koalitsioon ei järgi seadusi ja määrusi, ning sellele on tähelepanu juhtinud isegi õiguskantsler.

"Kui seitse volikogu liiget 25-st avaldavad soovi erakorraline istung kokku kutsuda, siis meie töökorra järgi peab volikogu esimees peab seda tegema. Volikogu esimees ütles, et need küsimused, millega me seda kokku kutsuda tahtsime, ei ole kiireloomulised. Õiguskantsler leidis, et seadus ei anna volikogu esimehele seda kaalutlusruumi, mis on oluline ja mis ei ole oluline, ning ta peab istungi kokku kutsuma," lausus Pahka

Kohtla-Järve linnavolikogu esimehe Sergei Lopini sõnul ei ole koalitsiooni eksimused olnud olulised. Küll nentis ta, et Kohtla-Järve volikogu töökord vajab täpsemat sõnastust.

"See küsimus, mis pidi tulema erakorralisele istungile, tuli niikuinii päevakorda samas kuus, ma ei leia, et ma olen midagi rikkunud," ütles Lopin.

Pahka sõnul muutus koalitsioon eriti ülbeks, kui pärast pikka otsimist leiti kolm kuud tagasi linnapeaks Max Kaur. Pahka väitel vastab linnapea arupärimistele loosungitega ja Keskerakonda kiites.

Lopini sõnul on linnapeal lihtsalt isikupärane vastamisviis. "Kui linnapea räägib mingite loosungitega, siis ta teeb seda. Eks see on tema väljendusstiil ja ta väljendab niimoodi enda mõtet," ütles ta.

Lisaks Keskerakonnale ja Restart Kohtla-Järvele on Kohtla-Järve volikogus esindatud ka Koos ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond.