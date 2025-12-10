Kohtla-Järve linnapeaks sai Max Kaur

"Me kasutame kõiki võimalusi, mis omavalitsusele on antud. See on revisjonikomisjon ja sisekontroll. Vaja on koolitada meie noori volikogu liikmeid, mida võib teha ja mida ei tohi," sõnas Kohtla-Järve linnapea Max Kaur (Keskerakond).

Kohtla-Järve linnavolikogu esimehe Sergei Lopini sõnul on linnapea ja abilinnapeade valimine Kohtla-Järve linna strateegiliste ülesannetega kooskõlas.

"Kohtla-Järve linna kujundatud kõrgeima täidesaatva võimu meeskond koosneb inimestest, kelle juhtimiskogemused ja valmidus arendada meie linna soodustavad stabiilsema juhtimiskliima tagamist. Max Kauril on soliidne teadmistepagas kohalike omavalitsuste töö korraldamises, mida tugevdavad Ida-Viru maakonna spetsiifika tundmine ja pikaajaline juhtimiskogemus. Abilinnapead Aleksandr Keivabu, Evelyn Danilov ja Ljudmilla Latt tunnevad hästi oma tegevusvaldkondi, nad on koostööaltid ning neid usaldavad ja toetavad paljud linnaelanikud. Nii et uue linnapea värske visioon ja ideed ning abilinnapeade juba tuttav lähenemine tööle aitavad sümbioosina liikuda meie linnal samm-sammult kindla arengu kursil. Loodan, et ka volikogu liikmed toetavad linnavalitsust, et üheskoos sellel kursil püsida," sõnas Lopin.