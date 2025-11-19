Keskerakond soovib tuua Kohtla-Järvet juhtima Max Kauri

Kohtla-Järvel lõpetas Keskerakond koalitsioonipartneri otsimise ja otsustas uut valimistsüklit alustada üksi. Keskerakonna kandidaat volikogu esimehe kohale on Sergei Lopin ja linnapea kohale Max Kaur. Opositsioon ei usu, et Keskerakond suudab monoliitsena püsida.

Teisipäeval tunnike enne südaööd andsid Kohtla-Järve keskerakondlased teada oma linna juhtide valikutest. Linnapeakandidaadina nähakse Max Kauri, kelle kogemused ja tugev side Ida-Virumaaga annavad talle selge arusaamise linna vajadustest ja võimalustest, kirjutas Keskerakond oma sotsiaalmeediapostituses.

Linnavolikogu esimehe kandidaadiks on Sergei Lopin. "Volikogu esimehena on minu ülesanne seista selle eest, et otsused oleksid läbipaistvad, õigel ajal ning kooskõlas linna ja inimeste huvidega. See amet on suur vastutus – hoida korras linna seadusandlik pool ja toetada täitevvõimu selgete suundadega," rõhutas Sergei Lopin Keskerakonna teates. "Usun Kohtla-Järve tulevikku ja soovin anda oma panuse sellesse, et siin oleks hea elada, töötada ja kasvatada lapsi."

Kohtla-Järve volikogus on 25 kohta. Keskerakond sai valimistel 14 mandaati. Valimise võitjad kaalusid peaaegu kuu aega koalitsiooni moodustamist. Kolm kohta saanud Koosiga välistati kohe koostöö. Lõpuks jäeti kõrvale ka volikogus seitse kohta saanud Restart Kohtla-Järve ja ühe mandaadi saanud Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

"Mõlemal oli soov omada üht kohta valitsuses, aga sellega me ei olnud päris päri," sõnas Keskerakonna esindaja Sergei Lopin.

Valimistel teise koha saanud Restart Kohtla-Järve esindaja Jaanek Pahka oli Keskerakonna pakkumisest nördinud.

"Keskerakond pakkus meile ainult ühe komisjoni esimehe kohta ja volikogu esimehe aseesimehe kohta. Meie nägemus valitsemisvastutuse jagamisest on natukene teistsugune, meie tahtsime endale vähemalt üht abilinnapea kohta, mida nad ei olnud nõus meile andma," ütles Pahka.

Pärast 2021. aasta valimisi läks Kohtla-Järve Keskerakonna fraktsioon lõhki juba esimesel valitsemisaastal. Olukord tipnes korruptsiooniskandaaliga, mida kohus järjest lahendab. Opositsioon ei usu, et Keskerakond suudab ka uues valimitsüklis ühtsena püsida.

"Ma ei usu, et Keskerakond neli aastat üksi võimu teostab. Kõik märgid näitavad, et see ülekaal on täna neil ikkagi liiga väike, et neli aastat vastu pidada," ütles Jaanek Pahka.

Keskerakond usub, et nad on oma vigadest õppinud.

"Tegime oma järeldused, et inimestega tuleb kindlasti suhelda. Suhelda ja seletada, miks on nii ja miks on naa. Me teame, et opositsioonist juba käiakse ja pakutakse erinevaid variante koostööks, ja mul on hea meel, et meie inimesed juba tulevad ja räägivad mulle otse, et nendega on ühendust võetud. See näitab seda, et inimesed on saanud oma õppetunnid. Loodan, et neli järgmist aastat me saame rahulikult töötada," lausus Sergei Lopin.

Keskerakonna kandidaat volikogu esimehe kohale on 38-aastane Sergei Lopin, kes on Keskerakonna liige 2016. aasta detsembrikuust. Erakonna Kohtla-Järve piirkonna esimeheks valiti ta eelmise aasta sügisel. Kohtla-Järvel oli ta alates 2023. aasta sügisest volikogu aseesimees. Viimatistel valimistel sai ta 297 häält (võrreldes 2021. aasta valimistega sai ta 138 lisahäält) ja oli Keskerakonnas paremuselt teine häältekoguja. Lopin töötab turvaettevõttes Forus Security teenistusjuhina.

Detsembrikuus 56-aastaseks saav Kohtla-Järve linnapea kandidaat Max Kaur on Keskerakonna liige alates 1999. aastast. Ta on aidanud Keskerakonda võimul püsida erinevates omavalitsustes, olles muu hulgas Mustvee linnapea ja Jõhvi vallavanem. Alates 2022. aastast on ta Lüganuse abivallavanem. Viimatistel valimistel kandideeris ta Narva-Jõesuu volikokku ja sai 45 häält, mis oli volikogus kaks kohta saanud Keskerakonna parim tulemus.