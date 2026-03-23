Erikomisjoni istung majandusuuringute sõltumatusest jäi ära

Korruptsioonivastase erikomisjoni istung majandusuuringute poliitilise sõltumatuse üle jäi ära, sest komisjoni nädala töökava hääletati maha. Istungile ei ilmunud ka rahandusminister Jürgen Ligi.

Esmaspäevane korruptsioonivastase erikomisjoni istung jäi ära, sest komisjoni nädala töökava hääletati maha.

Kuna koalitsioonil oli hääletamise hetkel komisjonis ülekaal, hääletati kolme vastuhääle ja kahe poolthäälega töökava maha.

Kurioosumina jäi hääletamisele hiljaks opositsioonisaadik Riina Sikkut (SDE), kes oleks tõenäoliselt hääletanud töökava poolt.

Istungile ei ilmunud kohale ka Ligi, rahandusministeeriumi ametnikud ega statistikaameti esindajad.

Ligi sõnul oli kutse sõnastus tema arvates arusaamatu ning sellepärast jäi ministril instungile ka minemata.

"Istungi eesmärk oli määrida institutsiooni ja see on võimu kuritarvitamine," ütles Ligi.

Ministri sõnul on korruptsioonivastase erikomisjoni töö läinud vastuollu selle nimega ning Kovalenko-Kõlvart püüdvat lihtsalt tähelepanu.

"Proua Kõlvart toodab siuhkest müra nagu oleks kogu aeg sahker-mahker," sõnas Ligi.

Komisjoni avaliku istungi fookuses pidi olema poliitilise sekkumise ja mõjutamise riskid majandusuuringute ja -analüüside läbiviimisel.

Istungile olid kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi, kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts, konjunktuuriinstituudi juhatuse liige Bruno Pulver, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi strateegia ja teenuste juhtimise asekantsler Maria Alajõe ning strateegiaosakonna juhataja Joonas Pärenson ning rahandusministeeriumi ja statistikaameti esindajad.

Erikomisjoni kuuluvad esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond), aseesimees Eerik-Niiles Kross, Mario Kadastik (mõlemad Reformierakond), Irja Lutsar, Stig Rästa (mõlemad Eesti 200), Priit Sibul (Isamaa) ja Riina Sikkut.