Otse kell 10: riigikogu erikomisjon arutab kaitsevaldkonna probleeme
Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon arutab neljapäeval erakorralisel avalikul istungil riigikontrolli auditi valguses rahakasutuse probleeme ja korruptsiooniohte kaitsevaldkonnas. Kell 10 algavat istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Istungile on kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur, kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk, kaitsevõime asekantsler Kadri Peeters, riigi peaprokurör Astrid Asi, riigikontrolör Janar Holm, riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen ja auditijuht Gerli Eisberg, riigi kaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher, kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo, juhataja nõunik Martin Hurt ja strateegilise kommunikatsiooniosakonna teabeohvitser kapten Martin Hiir.
Erikomisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart kutsus komisjoni istungi kokku eelmisel reedel pärast seda, kui riigikontroll avalikustatud auditist ilmnes hulk probleeme kaitseministeeriumi haldusalas, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi