Otse kell 10: riigikogu erikomisjon arutab kaitsevaldkonna probleeme

Istungile on kutsutud kaitseminister Hanno Pevkur, kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk, kaitsevõime asekantsler Kadri Peeters, riigi peaprokurör Astrid Asi, riigikontrolör Janar Holm, riigikontrolli peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen ja auditijuht Gerli Eisberg, riigi kaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher, kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo, juhataja nõunik Martin Hurt ja strateegilise kommunikatsiooniosakonna teabeohvitser kapten Martin Hiir.

Erikomisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart kutsus komisjoni istungi kokku eelmisel reedel pärast seda, kui riigikontroll avalikustatud auditist ilmnes hulk probleeme kaitseministeeriumi haldusalas, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski.