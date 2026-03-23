Rootsi langetab Iraani sõja tõttu kütuseaktsiisi

Rootsi valitsus teatas esmaspäeval, et teeb ettepaneku ajutiselt langetada bensiini- ja diislikütuse aktsiise, kuna energiahinnad on Lähis-Ida sõja tõttu hüppeliselt tõusnud.

"Lähis-Idas ja maailmas toimuv paneb Rootsi majanduse proovile," ütles Rootsi peaminister Ulf Kristersson.

Parlamendi heakskiidu korral jõustuks kavandatav aktsiisikärbe 1. mail ja kehtiks septembri lõpuni. Esimese sammuna langetataks see Euroopa Liidu miinimumtasemele. Aktsiisi langetamine läheb Rootsi riigikassale maksma 1,5 miljardit krooni.

Vajadusel võib koalitsioon kütuseaktsiisi veelgi langetada ning võib esitada vastava taotluse Euroopa Komisjonile. Valitsus tõstab veel olemasolevat elektri- ja gaasitoetust, et katta majapidamiste kõrgeid elektriarveid. Toetus põhineb leibkondade jaanuari ja veebruari tarbimisel ning makstakse automaatselt välja.

"Toetus põhineb varasemal tarbimisel, aga tegelikult on see seotud suutlikkusega vastu astuda praegu toimuvale majanduslikule ebastabiilsusele. Kui sellest ei piisa, oleme valmis võtma täiendavaid meetmeid," ütles Rootsi energeetikaminister Ebba Busch.