Kohus: ajakirjanik peab Pruunsillale kahjuhüvitiseks maksma 500 eurot

Eesti
Ajakirjanik Erik Moora ja ettevõtja Parvel Pruunsild
Ajakirjanik Erik Moora ja ettevõtja Parvel Pruunsild Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR, Airika Harrik/ERR
Eesti

Tallinna ringkonnakohus arutas ärimees Parvel Pruunsilla hagi ajakirjanik Erik Moora vastu ja tühistas Harju maakohtu otsuse osaliselt ning mõistis Mooralt välja kahjuhüvitise 500 eurot. Nõude Moora sotsiaalmeedias avaldatud väite ümberlükkamiseks jättis kohus rahuldamata.

2023. aasta 14. aprillil postitas Twitteri kasutaja "ebamugavusvalitsus" sinna diagrammi, kus oli kujutatud erakonnale Isamaa suuremad annetused teinud isikute nimesid ning neist suurima, 500 000-eurose summaga paistis silma Parvel Pruunsild.

Samal kuupäeval kirjutas Erik Moora postitusele kommentaari: "Eesti suurim poliitiline korruptsioon". Lisaks vastas ta ühe kasutaja küsimusele, milles väidetav korruptsioon seisnes, et "esiteks, eks tuleb kaasa ka hüvesid".

Sama aasta 11. juulil esitas Pruunsild Harju maakohtule Moora vastu hagiavalduse ebaõigete andmete ümberlükkamiseks ja mittevaralise kahju hüvitise väljamõistmiseks.

Mullu septembris otsustas maakohus hagiavalduse rahuldamata jätta ning mõistis Pruunsillalt Moora kasuks välja ka menetluskulud, mida oli kogunenud 5833 eurot ja 80 senti. Pruunsild esitas Harju maakohtu otsuse peale apellatsiooni Tallinna ringkonnakohtusse.

Ringkonnakohus tühistas esmaspäeval maakohtu otsuse osaliselt ja mõistis kostjalt välja kahjuhüvitise 500 eurot. Nõude andmete ümberlükkamiseks jättis kohus rahuldamata.

Ringkonnakohus jättis menetluskulud poolte endi kanda.

Tallinna ringkonnakohtu otsus pole jõustunud.

Pruunsild: tegu on ebakohase väärtushinnanguga

Pruunsild tõi oma esialgses kaebuses välja, et diagrammist ja sellele tehtud Moora kommentaaridest nähtuvalt omistab viimane Pruunsillale Eesti ajaloos suurimate korruptiivsete tegude toimepanemist, kuid tegu on ebakohase väärtushinnanguga või alternatiivselt ebaõige faktiväitega.

Lisaks märkis Pruunsild hagiavalduses, et Moora väitel on Pruunsild saanud Isamaalt rahalise toetuse eest hüvesid, mis on vale ja kahjustab hageja mainet.

Samuti tõi Pruunsild välja, et avaldatud andmed põhjustasid talle moraalset kahju, sest Moora on avalikkuses tuntud ja autoriteetne – ta on Eesti Ekspressi endine peatoimetaja ning esitleb end ka politoloogina.

Moora ütles toona kohtule selgituseks, et andmete avaldamise kontekst ei võimalda tuletada, nagu oleks Pruunsild samastatav erakonnaga Isamaa. Hinnang "Eesti suurim poliitiline korruptsioon" oli Moora sõnul avaldatud diagrammi kohta, mis sisustab Isamaa toetajaid ja seda ei saa omistada talle.

Samuti märkis Moora toona, et ta ei avaldanud, nagu toetaks Pruunsild Isamaad hüvede saamiseks ning et hüve ei tähenda ainult materiaalset kasu või korruptsioonikuritegu.

Toimetaja: Mari Peegel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

Kohus: ajakirjanik peab Pruunsillale kahjuhüvitiseks maksma 500 eurot

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo