Riigikogu kantselei direktor: ametniku vallandamine oli vältimatu

Hasartmängumaksu seaduse menetlemisel tehtud vea tõttu vallandas riigikogu kantselei distsiplinaarmenetluse tulemusel eelnõuga tegelenud riigikogu majanduskomisjoni nõuniku Piia Schultsi.

"Aktuaalne kaamera" soovis kantselei direktori Antero Habichtiga vallandatud ametniku teemal intervjuu teha, kuid direktor ei olnud nõus kaamera ees ega ka telefoni teel olukorda kommenteerima. Vastused saatis ta kirjalikult.

"Võttes arvesse kõiki asjaolusid, oli see vältimatu ja vajalik, usaldusliku suhtega siit edasi minna ei olnud võimalik. Tänase teadmisega pöördub ametnik oma õiguste kaitseks kohtusse ja seetõttu ei pea me võimalikuks küsimust rohkem avalikult kommenteerida," vastas ta küsimusele, kas ametijuhendi rikkumise eest määratud karistus on rikkumist arvestades proportsionaalne.

Vallandatud ametnik oli töötanud majanduskomisjoni nõunikuna 32 aastat. Kui teda poleks vallandatud, oleks ta poole aasta pärast pensionile läinud. Ajakirjanik uuris, kas antud juhtum oli esimene ja viimane töine probleem Schultsiga või oli neid ka varem. Samuti, kuidas varasemad probleemid on lahenenud, kas teda on hoiatatud, karistatud jne.

"Ametlike menetluste algatamine on alati viimane võimalus. Reeglina räägitakse probleemidest usalduslikult suuliselt ja sellega käsitlus piirdub. Varasemaid eksimusi me selle küsimuse juures ei kommenteeri," vastas Habicht.

ERR küsis, kellega kantselei direktor võimalikku vallandamist arutas.

"Menetlust arutasid seda teostanud ametnikud. Distsiplinaarmenetluse läbiviimine toimub avaliku teenistuse seaduse kohaselt, kus ametnikul on võimalus anda selgitusi, esitada vastuväiteid jne. Loomulikult tundsid ka poliitikud huvi, kuid isikuga seonduvaid ja menetluse üksikasju nendega ei arutatud. Riigikogu liikmed ei ole sellise ametkondliku menetluse osalised," vastas Habicht.

Vallandamiskäskkirjas heideti nõunikule ette, et ta tegi hasartmänguseaduse menetlemisel raske vea, jättis sellest õigeaegselt teavitamata ning andis hiljem ajakirjandusele kommentaare, mis olevat kahjustanud riigikogu ja riigikogu kantselei mainet.

Schults kinnitas, et kavatseb vallandamisotsuse kohtus vaidlustada.