Narva jalgpallihall taasavati treeninguteks ja võistlusteks

Narva jalgpallihall avati treeninguteks ja võistlusteks, kuid pealtvaatajaid hoonesse igaks juhuks ei lubata. Noored jalgpallurid, kes halli avamist talvel pikisilmi ootasid, treenivad juba õues.

Narva jalgpalihall suleti eelmise aasta novembris, kui selgus, et kõigest aasta vanune spordirajatis võib lume raskuse all kokku vajuda. Erandina lubati hiljem hallis treeninguid korraldada jalgpalliklubi Narva Trans profimängijatel. Noori jalgpallurid, keda on Narvas ligi 400, halli ei lubatud.

Kevade saabumise ja lume sulamisega otsustas linnavõim jalgpallihalli kõigile soovijatele avada.

"Seda saab kasutada kõigiks treeninguteks, ka lapsed, aga seal ei ole pealtvaatajaid suurtel üritustel. Me siiski igaks juhuks oleme ettevaatlikud, et hoonest evakueerimine oleks kiiresti vajadusel võimalik. Aga ma rõhutan, ma ealeski ei oleks valmis sellist käskkirja alla kirjutama, kui ma ei oleks kindel, et see hoone on turvaline," lausus Narva linnapea Katri Raik.

Narva jalgpallurid on halli avamise üle rõõmsad ja loodavad seda kasutada tuleval talvel. Praegu pole enam mõtet.

"Ilm lubab praegu meil õues treenida. Oleme nii kaua seda halli oodanud, kuid varsti algavad Eesti meistrivõistlused ja me peame juba sellistel väljakutel harjutama," ütles FC Narva juunior vanemtreener Azat Zijazov.

Halli avamine ei tähenda sugugi, et spordirajatisega on kõik korras. Hoonele tehtud auditi lõppversioon ootab veel kinnitamist ja siiani on ebaselge, kes 7 miljonit eurot maksnud halli ehitamisel eksis.