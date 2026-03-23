Colombias kukkus õhkutõusul alla sõjaväe suur transpordilennuk

Colombia kaitseminister Pedro Sánchez teatas, et esmaspäeval kukkus õhkutõusul alla suur transpordilennuk, sõjaväe teatel on kardetavasti hukkunud umbes 80 inimest.

Üks sõjaväe allikas ütles AFP-le, et kaks rühma sõdureid ehk umbes 80 inimest võis olla õnnetuse hetkel lennuki pardal.

Riiklik ringhääling RCN edastas kaadreid metsalagendikul leekides olevast ja raskelt kahjustatud lennukikerest.

Lennuk mahutab tavaliselt umbes 100 sõdurit.

"Sõjaväeüksused on juba sündmuskohal. Ohvrite arvu ja õnnetuse põhjuseid ei ole aga veel kinnitatud," postitas Sánchez sotsiaalmeedias.

"See on riigi jaoks sügavalt valus sündmus. Toogu meie palved veidigi lohutust," lisas Sánchez.