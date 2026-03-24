Eesti on jõudnud madala tuberkuloosihaigestumusega riikide sekka, kus haigestumus on alla 10 juhu aastas 100 000 inimese kohta. Sama on ikka probleemiks kõrge ravimresistentsete vormide osakaal, teatas Tervise Arengu Instituut (TAI).

2025. aastal registreeriti Eestis 87 tuberkuloosijuhtu, neist 73 uut ehk esmast tuberkuloosijuhtu, 12 tuberkuloosi retsidiivi ja kaks muud korduvravi juhtu, mis on kolme haigusjuhu võrra vähem kui 2024. aastal.

"Võrreldes 25 aasta taguse ajaga on see väga suur haigestumuse langus, sest 2001 aastal registreerisime Eestis 812 tuberkuloosijuhtu," tõdes Tervise Arengu Instituudi (TAI) registrite osakonna juhataja Piret Viiklepp.

2025.aastal tuberkuloosi haigestunutest 65 (74,7 protsenti) olid mehed, 22 naised. Vanim patsient oli 89, noorimad 12-ja 16-aastased, väikelastel eelmisel aastal tuberkuloosi ei diagnoositud.

74 juhul (85,0 protsenti) oli tegu kopsutuberkuloosiga, sealhulgas 60 juhul oli tegu nakkusliku vormiga, see tähendab, et ka haige lähikondsed võisid tuberkuloosi nakatuda.

2025. aastal registreeriti kokku 12 multi-ravimresistentset (MDR) tuberkuloosijuhtu, mis on 19,4 protsenti kopsutuberkuloosi juhtudest, kus ravimtundlikkus oli teada. See osakaal on üks Euroopa kõrgemaid, ravimresistentsete vormide osakaal Euroopa Liidu maades oli 2024.aastal 4,3 protsenti.

Tuberkuloosi kiire diagnostika on keeruline, kuna tuberkuloosibakterid kasvavad väga aeglaselt ja seetõttu ei ole rutiinsetes kliinilise mikrobioloogia laborites tuvastatavad.

Tuberkuloosi analüüsid viiakse läbi Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla mükobakterioloogia laborites, kus on kasutusel nii kiirtestid, külvimeetodid kui ravimtundlikkuse testid.

Kõrge ravimresistentsete tuberkuloositüvede levik on püsinud Eestis ja Balti riikides aastaid ning selle põhjused pärinevad paljuski minevikust, kui tuberkuloosi diagnostikameetodid ja ravikvaliteet jäi tänasele alla. Tuberkuloosi nakatunutest haigestub elu jooksul umbes 10 protsenti - neist pooled kahe aasta jooksul ning poole kogu ülejäänud elu jooksul. Seetõttu - kuna teatud osa elanikkonnast on praeguseks nakatunud resistentsete haigustekitajate poolt, siis see on ka üks peamisi põhjuseid, miks need haigusvormid ei kao ka lähitulevikus.

Tuberkuloosi ravimid on Eestis tagatud kõigile seda vajavatele patsientidele, ambulatoorne tuberkuloosiravi on korraldatud paindlikult ja patsiendikeskselt, haiglaravi on tagatud kõigile nakkusohtlikele patsientidele, kes seda vajavad.

Tuberkuloos on õhu teel piisknakkusena leviv nakkushaigus, mida põhjustavad Mycobacterium Tuberculosise kompleksi kuuluvad bakterid. Kõige sagedamini saavad kahjustada kopsud, kuid tuberkuloos võib tabada ka teisi elundeid ja organeid.