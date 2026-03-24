X!

TTJA valmistub uut raadiolubade konkurssi välja kuulutama

Mikrofon Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) plaanib üleriigiliste raadiolubade konkursi välja kuulutada 23. aprilli paiku ning load on plaanis väljastada maikuu jooksul.

Uue konkursi läbiviimise põhjus on raadiolubade tühistamised või FM sagedustest loobumised.

Programmi edastamise lõpetamise tõttu tunnistas TTJA mullu oktoobris kehtetuks Ukraina meedia Druzi MTÜ-le raadioprogrammi drUzi edastamiseks väljastatud raadioloa.

Mullu novembri alguses teavitas Duo Media Networks OÜ kavatsusest alates jaanuarist loobuda mitmest Raadio Kuku programmi edastamiseks kasutatavast FM sagedusest, sest nendes piirkondades koliti raadiosignaal digiraadio platvormile.

Veebruaris tegi Digiraadio MTÜ ettepaneku teha raadiolubade konkurss viie uue raadioloa väljastamiseks digiraadio võrgus levimiseks.

Raadiolubade konkursile tuleb 14 üleriigilist raadioluba. Võimalikeks saatja asukohtadeks on Haapsalu, Kohtla-Nõmme, Rakvere, Valga, Võru, Narva, Kohtla-Nõmme, Tallinn Kloostrimetsa ja Tartu Soinaste. Digiraadio lubadega ei kaasneks hetkel FM sagedusressurssi. 

Eesti Ringhäälingute Liit soovitas TTJA-le väljastada iga sageduspiirkonna kohta
eraldi raadioloa. Liidu hinnangul tuleks vabu FM sagedusi kasutada olemasolevate raadioprogrammide levi parendamiseks ning lubadele ei tuleks määrata kõrvaltingimusi.

