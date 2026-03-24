Ungari välisminister tunnistas suhtlust Venemaaga enne ja pärast EL-i kohtumisi

Ungari välisminister Péter Szijjártó tunnistas, et vestleb enne ja pärast Euroopa Liidu kohtumisi oma kolleegidega Venemaalt, Serbiast, Iisraelist, USA-st ja Türgist, vahendas Politico.

"Ma ei räägi ainult Venemaa välisministriga, vaid ka USA, Türgi, Iisraeli, Serbia ja teiste meie partneritega nii enne kui ka pärast Euroopa Liidu Nõukogu istungeid," sõnas Szijjártó esmaspäevaõhtusel valimisüritusel.

"Euroopa Liidus tehakse palju otsuseid, mis mõjutavad Ungari suhteid ja koostööd liiduväliste riikidega," märkis ta. "Selles välispoliitika seisnebki. Võib-olla kõlab see järsult, kuid diplomaatia tähendabki teiste riikide juhtidega suhtlemist."

Nädalavahetusel avaldatud Washington Posti raportis väideti, et Budapest on hoidnud Kremliga tihedat kontakti kogu Ukraina sõja vältel ning Szijjártó kasutas EL-i kohtumiste pause oma Vene kolleegi teavitamiseks.

Pühapäeval süüdistas Szijjártó Poola peaminister Donald Tuski valede ja väärinfo levitamises, kui Tusk kirjutas sotsiaalmeedias, et paljastused kõnedest Venemaaga ei tulnud talle üllatusena. "Meil on selles osas olnud kahtlusi juba pikka aega," nentis Tusk.

Ka Ungari Euroopa asjade minister János Bóka tõrjus väiteid. "Tegemist on väärinfoga, mida levitatakse meeleheitliku reaktsioonina sellele, et [Ungari peaministri Viktor Orbáni erakond] Fidesz on valimiskampaanias hoogu kogumas," ütles ta Politicole.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja Anitta Hipper sõnas esmaspäeval, et raportid on "äärmiselt murettekitavad", kuna liikmesriikide ja liidu institutsioonide vaheline usaldus on EL-i toimimiseks ülioluline. Ta lisas, et komisjon ootab Ungari valitsuselt selgitusi.