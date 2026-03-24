Musk teatas plaanist rajada maailma suurim kiibitehas

Tesla, SpaceX-i ja xAI ühisprojektina sündivat Terafabi esitleti laupäevases otseülekandes kui "järgmist sammu galaktilise tsivilisatsiooni suunas". Muski ambitsioonid ulatuvad seekord Maast kaugemale ning tehase rajamine läheb maksma 20 kuni 25 miljardit dollarit, kirjutab tehnoloogiaväljaanne Mashable.

Esialgu paikneb Terafab hiiglasliku kiibitehasena Texases Austinis, kohe Tesla Giga tehase kõrval.

Muski sõnul hakatakse seal kiipe tootma, testima ja täiustama ühes ja samas hoones – lahendus, mida tema väitel ei eksisteeri kusagil mujal maailmas.

Eesmärk on ambitsioonikas: eelmise aasta novembris Tesla aktsionäride üldkoosolekul öeldu põhjal peaks Terafab suutma toota miljon 2-nanomeetrilise tehnoloogiaga räniplaati kuus.

Võrdluseks: maailma suurim pooljuhtide tootja, Taiwani TSMC, plaanib 2026. aasta lõpuks jõuda 140 000 räniplaadi tootmiseni kuus.

Terafab peaks aastas tootma 100 kuni 200 miljardit tehisaru- ja mälukiipi, mida hakkab peamiselt kasutama Tesla oma autode ja robotite käitamiseks.

Muski sõnul vajab Tesla kiipe hädasti, kuid praegused tarnijad (sh Samsung, TSMC ja Micron) ei suuda piisavalt kiiresti laieneda. "See tempo on palju aeglasem, kui me sooviksime. Seega me kas ehitame Terafabi või meil lihtsalt pole kiipe," märkis ta esitlusel.

Eesmärgid muutuvad veelgi lennukamaks – täisvõimsusel oleks tehase elektrivajadus Maal 100–200 gigavatti ning kosmoses üks teravatt.

Võrdluseks tõi Musk välja, et kogu USA elektrivajadus on 0,5 teravatti. Just sel põhjusel asub 80 protsenti Terafabi arvutusvõimsusest tulevikus kosmoses, SpaceX-i päikesetoitel tehisarusatelliitidel. Kosmoses on päikesekiirgus viis korda tugevam kui Maal ning vaakumis on kiipe lihtsam jahutada.

Kuigi Hiina arendab sarnast süsteemi nimega "Kolme keha arvutuskonstellatsioon" (Three-Body Computing Constellation), on selle võimsus kilovattide suurusjärgus – ehk kordades väiksem Muski plaanitust.

Isegi Muski standardite kohaselt on need sihid uskumatult julged. Andmekeskuse ehitamine kosmosesse keeruline ülesanne, kuigi SpaceX on maailma kaugelearenenud kosmosetehnoloogia ettevõttena siin ainulaadses positsioonis.

Kogu projekti ajakava on ebaselge. Ettevõtte järgmise põlvkonna tehisarukiip AI5 peaks jõudma masstootmisse 2027. aastal, kuid seda ei valmistata veel Terafabi tehases, mille ehitus võtab aastaid.