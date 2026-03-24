Ministeerium tahab Pärnumaal ahvena- ja kohapüüki kudemise ajal piirata

Regionaalministeerium plaanib Pärnumaal piirata kutseliste kalurite ahvena ja koha kudemisaegset püüki, mis toob kaasa püügimahtude vähenemise kolmandiku võrra. Mereinstituut peab piiranguid kalavaru parandamiseks õigustatuks, kutseliste kalurite ja kalatööstuste hinnangul mõjutaks see nende tööd aga oluliselt ja tegeleda tuleks hoopis kormoranide ja hüljestega.

On teada, et Pärnu lahe koha ja ahvena seis on kehv. Ahvenat võib praegu püüda aastaringselt, koha püügikeeld kehtib 15. maist 15. juulini. Regionaalministeerium tahab aga selleks aastaks Pärnumaal ahvenapüügi kudemise ajal keelata ja koha kudeaegset püügikeeldu pikendada.

"Tahame jõuda eesmärgini, et kalavaru hinnang oleks nende liikide osas vähemalt heal tasemel. Tuli leida mõjus meetod, millega kalapüüki piirata ja mõjususe määra arvasime koostöös teadlastega, et on õige panna 30 protsenti püügimahtude piiramist," lausust regionaalministeeriumi kalanduspoliitika osakonna juhataja Sigmar Suu.

Piirang tähendaks kutselistele kaluritele ahvenapüügi keeldu 15. aprillist 15. juunini ja koha kudeaegse püügi keelu algust 1. maist.

"Eks see palju lisapingeid ja probleeme meile tekitab, sest iga järgnev püügipiirang tähendab meie sissetulekute kadumist," ütles kutseline kalur ja Liivi lahe kalanduskogu esindaja Tarmo Luks.

Luksi sõnul on nad teinud ettepaneku kudeaja püügikeeluga alustada hiljem. Kalanduskogu esindaja lisas, et kalurid mõistavad, et midagi on vaja ette võtta, kuid piirangute asemel oleks tõhusam vähendada kormoranide ja hüljeste arvukust. Lisaks tuleks tema sõnul uurida, miks on Pärnu lahe ökosüsteem paigast ära ja kalavaru väheneb. Kavandatav piirang mõjutaks oluliselt ka kalatööstust.

"Sotsiaalmajanduslik surve on tööstusele väga suur ja kui meil ei ole toorainet, mida me Pärnu piirkonnast hangime, siis meil ei ole tööd pakkuda ja ei ole midagi ka eksportida, kust jäävad maksud laekumata," sõnas Japsi ostu- ja müügikorraldaja Madis Merirand.

Mereinstituudi hinnangul on piirangud õigustatud.

"Eestis kehtestatakse kalapüügipiiranguid kahjuks ainult siis, kui kalurid sellega nõus on. See on tegelikkus. Selle tulemusena meie tähtsaimas püügipiirkonnas Pärnus on ahvena varu täna kordades väiksem kui normaalne. Nüüd on kaluritel tekkinud soov püügikeelu algust võimalikult hiliseks lükata, aga tegelikult on ju selge, et peaks laskma igal emal marja, kes üldse on veel ellu jäänud, sel kevadel ära kudeda," lausus mereinstituudi juht Markus Vetemaa.

Ministeeriumi sõnul analüüsitakse kaluritelt ja teadlastelt saadud tagasisidet, misjärel otsustatakse, kas eelnõus on vaja midagi muuta.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

