Londoni teatel kujutab Hiina tuuleturbiinide tootja ohtu Briti julgeolekule

Kaitsevarustuses töötaja seisab Ming Yangi tehase juures tuuleturbiinide ees Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Siu Chiu
Suurbritannia valitsus teatas kolmapäeval, et Hiina turbiinitootja Ming Yangi tooted kujutavad julgeolekuriski ning valitsus ei toeta nende kasutamist Suurbritannia avamere tuuleenergiaprojektides.

Ming Yang avalikustas oktoobris plaani investeerida kuni 1,5 miljardit naela Šoti tehasesse. Briti valitsus lükkas aga tagasi firma toodete kasutamise, mis võib seada ka investeeringu küsimärgi alla, vahendas Financial Times.

Ming Yang on eraomandis ja noteeritud Shanghai börsil. Kriitikud leiavad samas, et kohalikud erafirmad on Hiina valitsuse mõju all. Samuti kasvab Euroopas mure, et Hiina konkurents võib kahjustada kohalikku tööstust.

Donald Trumpi administratsioon hoiatas juba möödunud aastal Briti valitsust riikliku julgeoleku riskide eest, mis on seotud Ming Yangi tehase ehitamise lubamisega Suurbritanniasse. Ka mõned Briti parlamendiliikmed kritiseerisid kavandatavat investeeringut.

Suurbritannia valitsus teataski kolmapäeval, et pärast hoolikat kaalumist ei saa valitsus toetada Ming Yangi turbiinide kasutamist Ühendkuningriigi avamere tuuleparkide projektides.

"Tegutseme alati oma riigi julgeoleku kaitsmiseks ning oleme pühendunud vastupidavate ja jätkusuutlike avamere tuuleenergia tarneahelate tugevdamisele," teatas valitsuse pressiesindaja. 

Ming Yang teatas, et on Briti valitsuse otsuses pettunud, kuid lisas, et jätkab koostööd Londoniga ja võib oma plaanid taaskäivitada, kui valitsuse poliitika muutub. Ming Yang on üks maailma suurimaid tuuleturbiinide tootjaid ja annab tööd enam kui 25 000 inimesele kogu maailmas.

Toimetaja: Karl Kivil

