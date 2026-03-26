Tartu linn tõstab järgmisest õppeaastast koolilõuna hinda

Tartu linn plaanib järgmisest õppeaastast tõsta koolilõuna maksumusest lapsevanema osa kaks kuni neli eurot kuus. Linn põhjendab seda hindade tõusuga, kuid nii opositsioonis kui ka lapsevanemate hulgas on neid, kes ei mõista, miks linn raha oma eelarvest ei leia.

Tartu linnas tasuvad koolilõuna eest nii riik, linn kui ka lapsevanem. Kui palju lapse lõuna maksab, sõltub kooliastmest. Nii näiteks tuleb 1.kuni 4. klassi õpilase vanemal lõuna eest päevas 93 senti maksta, kuid gümnaasiumi õpilase eest ligi poole enam. Alates septembrist tuleb aga maksta koolilaste vanematel ühes kuus koolitoidu eest kaks kuni neli eurot rohkem, Tartu linnal aga 18 senti ehk suur osa hinnatõusust jääb vanemate katta. Vanematelt hinnatõusu katteks raha küsides, hoiab linn kokku ligi 260 000 eurot õppeaastas.

"Kord aastas korrigeeritakse hinda vastavalt sisehindade kallinemise tõttu. See sõltub kahest komponendist. Üks on toiduainete hinnatõus, mis on suurenenud 5,5 protsenti võrreldes eelmise aastaga ja teine on alampalk, mis on kasvanud 6,8 protsenti. Kui need tõusevad, tuleb paratamatult kaasa ka hinnatõus koolilõunale," ütles Tartu haridusosakonna peaspetsialist Janeli Meristo.

Variku kooli hoolekogusse kuuluva Kristi Vahuri sõnul hinnatõus siiski vastuvõetav pole, eriti arvestades, et toidu kvaliteeti see ei paranda.

"Omavalitsuse puhul ikkagi ootaks rohkem tuge ja mõistlikku hinda lapsevanematele, sest üldine hinnatõus on ka väga suur lapsevanemate vaates. Kindlasti on rida lapsevanemaid, kes ootaksid, et see oleks tasuta nagu teistes omavalitsustes. Et me räägime heade mõtete linnast, siis heade mõtete linn võiks oma häid mõtteid laste peal rakendada," rääkis Vahur.

Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel suurem osa kohalikke omavalitsusi lapsevanemalt koolitoidu jaoks raha ei küsi. Tartu linna hinnangul käiks tasuta koolilõuna pakkumine aga üle jõu.

"Lapsevanemad maksavad aastas ca kaks miljonit linnale koolilõuna eest. Sellist raha linnal kahjuks ei ole," ütles Janeli Meristo.

Tartu volikogu keskerakondlasest liikme Irina Panova sõnul Keskerakond linnavalitsuse plaani tõsta koolilõuna hinda ei toeta. "Me arvame, et Tartu linna eelarves on olemas sellised projektid, mille arvelt annab hinnatõstmist teha. Näiteks kliimamuutuste projektid, igasugused rohelised projektid," ütles Panova.

Seni on Tartu pidanud lapsevanema eest tasuma 1500 kuni 1600 koolilapse lõuna.