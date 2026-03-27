Venemaa keelab alates 1. aprillist täielikult bensiini ekspordi

Varem olid mitmed infoallikad, kes olid kursis Novaki ja Vene naftakompaniide juhtide reede õhtul toimunud kohtumisega, öelnud uudisteagentuurile Interfax, et alates 1. aprillist on kavas kehtestada bensiini ekspordi keeld kõigile turuosalistele. Praegu kehtib keeld ainult mittetootjatest vahendajatele.

Allikate sõnul keelu kestust ei arutatud. Üks Interfaxi allikatest viitas sellele, et keelu pikkuseks võib olla kuni kolm kuud. Vene riiklik uudisteagentuur TASS oli varem teatanud, et keeld jääb kehtima 31. juulini.

Võimalikku diislikütuse ekspordi keeldu pole allikate sõnul veel arutatud.

25. märtsil teatasid olukorraga kursis olevad allikad, et Venemaa võimud arutavad bensiini ekspordi keelu taaskehtestamist bensiinitootjatele.

Bensiini ja diislikütuse ekspordi keeld mittetootjatele kehtib kuni 31. juulini 2026.

Varem teatas Novak energeetikaministeeriumi kohtumisel, et Venemaa peab ülemaailmse energiakriisi ajal võtma viivitamatuid meetmeid, et tagada siseturule piisav kütus.

Venemaa on korduvalt kehtestanud bensiini ja diislikütuse ekspordile piiranguid, et ohjeldada kütusehindade tõusu ja hoida ära siseriiklikku puudujääki.

Bensiiniekspordi praeguse keelu võivad olla tinginud Ukraina äsjased edukad õhurünnakud Venemaa energiataristule, mistõttu võib riiki ähvardada bensiininappus.