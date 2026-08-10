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Venemaal kasutusse võetud kehvem kütus lõhub Hiina autosid

Välismaa
Hiina automargi Chery mudelid ühes Peterburi müügisalongis.
Hiina automargi Chery mudelid ühes Peterburi müügisalongis. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Anton Vaganov
Välismaa

Venemaa elanike soetatud Hiina päritolu sõiduautod on hakanud massiliselt üles ütlema, kuna riigis on kütusepuuduse tõttu kasutusele võetud madalama kvaliteediga bensiin.

Hiina autode, nagu Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda ja Jetour omanikud viivad oma autosid massiliselt remonti, kuna nende mootorid ja kütusesüsteemid on hakanud tõrkuma, sest kvaliteetse Euro-5 standardile vastava bensiini asemel valatakse nüüd kütusepaaki Euro-2 kvaliteediga bensiini, vahendas väljaanne The Moscow Times kanalit Mash.

Venemaa naftatöötlemistehaseid tabanud Ukraina droonirünnakute tõttu tekkinud kütusekriisi leevendamiseks on Vene võimud lubanud taas tootma hakata Euro-3 ja isegi Euro-2 kvaliteediga bensiini, mille väävlisisaldus võib olla kuni 50 korda suurem kui Euro-5 bensiinil.

Venemaa autoomanikud, kes tangivad Euro-2 tasemele vastavat kütust, peavad nüüd tegelema oma Hiina päritolu sõidukite mootorite pihustite massiliste riketega, samuti saavad kahjustusi kõrgsurve-kütusepumbad ja süüteküünlad. Selle tagajärjel hakkavad andurid andma mootori veateateid, auto kaotab võimsust, käivitub halvemini ning kütusekulu suureneb, kirjeldas Mash.

Inimesed jätkavad aga teadmatusest madala kvaliteediga kütuse kasutamist ning kahjustavad sellega autosid veelgi.

Mashi andmetel on viimastel nädalatel autoteenindustesse pöördumiste arv kasvanud varasemalt ühelt-kahelt juhtumilt nädalas seitsme kuni kümne juhtumini ühe töökoja kohta. Remont maksab umbes 15 000 rubla (155 eurot). Mõnel juhul tuleb aga kallid komponendid ka välja vahetada ning siis on kulud märksa suuremad.

Venemaa energeetikaministeerium teatas 5. augustil, et valitsus lubas taas toota ja importida riiki Euro-2 bensiini, mis keelati Venemaal 2013. aastal. Selle kütuse väävlisisaldus võib ulatuda kuni 500 milligrammini ühe kilogrammi kütuse kohta.

Luba kehtib 1. juulini 2027 ning selle eesmärk on ministeeriumi sõnul tagada siseturu stabiilne varustamine mootorikütusega ja vältida võimalikku puudujääki.

Sellise bensiini puhul ei ole piiratud aromaatsete süsivesinike, sealhulgas benseeni, sisaldust. Samuti on lubatud kasutada monometüülaniliini (MMA) – oktaaniarvu tõstvat lisandit, mis on selle kõrge toksilisuse ja võimaliku vähiriski tõttu enamikus maailma riikides keelatud.

Ekspertide sõnul kahjustab Euro-2 bensiinis sisalduv suur väävlikogus silindri-kolvirühma ja kütusesüsteemi, mootoriõli, süüteküünlaid, klappe ja pihusteid ning katalüsaatorit.

Hiina autode turuosa on Venemaal järsult suurenenud, kuna pärast Venemaa täiemahulise sõja algust Ukraina vastu lahkus enamus lääneriikide autofirmasid sealselt turult või vähendas seal oma tegevust ning Hiina tootjad täitsid tekkinud tühimiku.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Moscow Times

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