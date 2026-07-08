Venemaa keelas diislikütuse ekspordi

"Diislikütuse ekspordi keeld jõustus täna, see võimaldab suuremaid tarneid siseturule," ütles Novak valitsuse kohtumisel Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, lisades, et meetme eesmärk on olukorda stabiliseerida.

Novak märkis, et Venemaa on kütust importimas ning suurendamas madalama kvaliteediga kütuste tootmist. Ta lisas, et olukord kütusetanklates on muutnud inimesed murelikuks. "Olukord on jätkuvalt keeruline," lausus Novak.

Venemaa valitsuse kehtestatud ekspordikeeld kehtib 31. juulini.

Putini sõnul ütles talle põllumajandusminister, et kütusevarudega probleeme pole.

Venemaa diisli peamised ostjaid on Türgi ja Brasiilia, lisaks Maroko, Egiptus ja Senegal.

Kütusekriisi taga on Ukraina mitmed edukad droonirünnakud Venemaa energiataristu pihta.