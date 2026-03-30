Emor: Eesti tarbijate huvi roheteemade vastu kahaneb jätkuvalt

Emori värske trendiuuring näitab, et Eesti tarbijad väärtustavad ettevõtete rohelist mõtteviisi ning toodete ja teenuste keskkonnasõbralikkust aasta-aastalt vähem. Nende osakaal, kes ei kaldu ettevõtete keskkonnahoidlikkust oluliseks pidama, on tõusnud 45 protsendi juurde.

"Suurenenud on just "pigem-ei-ole-oluline"-suhtumise väljendamine. Rohelist mõtteviisi tugevalt väärtustavate ega sellele selgelt vastanduvate tarbijate osakaalus aga olulist muutust ei ole," ütles Emori uuringuekspert Katrin Männaste.

Kuus inimest kümnest leiab, et keskkonnahoidlike valikute tegemine peaks olema eeskätt ettevõtete vastutus, vaid üks kümnest näeb põhivastutajana tarbijat.

Valmidus keskkonnasõbralike toodete eest rohkem maksta püsib alla kahe kolmandiku (63 protsenti) ja enamasti ollakse valmis kuni viis protsenti kõrgemaks hinnaks.

Ka rohepöörde aeglustamise või peatamise pooldajaid on enam kui neid, kes sooviksid selle kiirendamist või senises tempos jätkamist. Siin on selge vahe noorema ja vanema põlvkonna hoiakutes: kui alla 35-aastastest noortest toetab üle poole sellega vähemalt samas tempos jätkamist, siis 50-aastaste ja vanemate inimeste seas on toetajaid vaid veerand.

Siinsetest ettevõtetest on Eesti inimestele rohemeelsena silma jäänud suuresti samad ettevõtted, mis varemgi. Emor kaardistas kõige rohemeelsemaid ettevõtteid neljas sektoris: tootmine, kaubandus, IKT/finants/telekom/meedia ning taristu. Näiteks taristuettevõtetest tajutakse kõige rohemeelsemana jätkuvalt Riigimetsa Majandamise Keskust (RMK), järgnevad Ragn-Sells, Enefit, Tallinna Vesi, DPD ja Elron.

Ettevõtteid hinnatakse rohemeelseks endiselt esmajoones tegevusvaldkonnast lähtuvalt. Siiski on avatud vastustest näha, et tarbijad on märganud keskkonnasõbralikkuse suunas astutud konkreetseid samme. Nii tuuakse tootjate ja kaubandusettevõtete puhul välja keskkonnasõbralikke pakendeid ja mahetooteid; teenusepakkujate puhul paberivabade tehingute suunas liikumist.

Perioodil 19.02-04.03.2026 läbi viidud veebiuuringus osales 1066 Eesti elanikku vanuses 16–74 aastat. Rohemeelsemate ettevõtete/brändide väljaselgitamiseks paluti vastajail etteantud nimekirja alusel valida igas sektoris kuni viis tema hinnangul kõige rohemeelsemat. Valik tuli teha igas valdkonnas ca 30 tuntuma ja hinnatuma ettevõtte ning brändi seast, mille valimisel lähtuti Emori teiste brände ning ettevõtteid hindavate uuringute tulemustest.