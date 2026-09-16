Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Kusti Salm

Segadus kaitsevaldkonna rahaasjadega viis ametist nii ministri kui ka kantsleri, ent paljud küsimused on siiani vastuseta. Kui tõhus on olnud kaitseministeeriumi haldusala sisekontroll? Kes ikkagi vastutab luhtaläinud mürsutehingu eest? Kuidas taolisi juhtumeid tulevikus vältida?

Kusti Salmi usutleb saatejuht Andres Kuusk. "Esimene stuudio" algab ETV-s kolmapäeval kell 21.40.