Läänemets: järgmine peaministripartei on sotsiaaldemokraadid või Isamaa

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimeheks tagasi valitud Lauri Läänemets ütles, et Reformierakond ei suuda järgmisteks valimisteks oma madalale langenud reitingut tõsta ning peaküsimuseks saab, kas uus peaminister tuleb sotsiaaldemokraatide seast või Isamaast.

"Sotsiaaldemokraadid ei lähe valimistel pakkuma alternatiivi tänasele koalitsioonile. Me lähme pakkuma alternatiivi Eestile. Reformierakonna usaldus on tänasel hetkel madal ja ei ole näha, et nad riigikogu valimisteks seda ühestki asendist taastada suudavad. Ehk meie ülesanne on pakkuda Eesti inimestele valikut, kas Isamaaga tagasi või sotsiaaldemokraatidega edasi," rääkis Läänemets esmaspäeval "Terevisioonis".

Ta selgitas, et tuleva aasta 7. märtsil toimuvatel riigikogu valimistel on peamine küsimus, kas peaministrierakond on sotsiaaldemokraadid või Isamaa.

"Teised peaministri erakonna konkurentsis ei osale," oli Läänemets kindel. Ta lisas, et see on väga põhimõtteline valik Eestile ja see ei ole lihtsalt küsimus, kas valik on sotsiaaldemokraatlik või konservatiivid.

"See on valik, mis saab inimeste põhiõigustest. Kas need keeratakse tagasi või me hoiame neid. See on küsimus, kas euroopalikud väärtused on olulised või mitte. Kas fossiilsed kütused või puhas energia. Need on need valikud, mille vahel hakkavad inimesed valima."

Läänemets ütles, et Isamaa räägib vaid sellest, et tahab mõned seadused tagasi keerata ja et see on nende Eesti majanduse päästmise põhituum.

"Ja et kui halb on praegune valitsus. Aga ega me ei tea ju, mida Urmas Reinsalu arvab lõpuks astmelisest tulumaksust või mida Urmas Reinsalu ühes või teises küsimuses plaanib teha. Isamaa teab, et niipea, kui ta hakkab sellest rääkima, siis osad valijad vaatavad, et oi, see ei sobi. Kriitikat on teha lihtne, aga lahendusi pakkuda raske."

Läänemetsa sõnul avaldub Eesti riigi juhtimisel praegu tugevalt see, et ei ole paindlikkust ja on jäädud dogmadesse kinni, mis kümme aastat tagasi töötasid, aga tänasel päeval enam mitte.

"Toiduainete käibemaks on üks selline küsimus. Ma arvan, et väga mõistlik oleks langetada täna ka näiteks kütuseaktsiisi või käibemaksu kütustele ajutiselt. Väga suurt summat riigieelarve väga välja ei kanna. Aga just sellepärast, et me ei laseks elukallidust ja inflatsiooni üles. See puudutab inimeste rahakotti ja lõpuks ka majandust sedamoodi, et kui meie ettevõtete sisend on kallim ja teised riigid lasevad enda kütuse hinna odavamaks, siis meie ettevõtted on kehvemas konkurentsipositsioonis eksportturgudel."

Vastates küsimusele, et kui sotsiaaldemokraadid peaksidki saama peaministriparteiks, siis kas nende valitsuses oleks kohta Reformierakonnale, vastas Läänemets, et vabalt võib olla Reformierakond selles valitsuses.

"SDE-l on Reformierakonnaga väärtusruum päris sarnane, kui rääkida avatusest, demokraatiast ja inimeste põhiõigusest. "Ja vabalt võib-olla Reformierakond selles valitsuses. Sotsiaaldemokraadid ei välista erakondi, see pole tark. Tõsi, me oleme alati öelnud, et EKRE-ga me ei kujuta ette, et me koalitsiooni tegema läheme."

Küsimused, mis tuleb Läänemetsa sõnul Reformierakonnaga läbi vaielda, puudutavad majandus- ja sotsiaalpoliitilisi teemasid.

"Aga ma arvan, et majandusküsimustes tuleb täna Eestis olla pragmaatiline ja vastutustundlik. Ei Reformierakonnal ega sotsiaaldemokraatidel ole mõtet hakata tekki enda poole tõmbama, et meie maailmavaateline nägemus on selline ja selline. Kui maailmas on suured kriisid ja muutused, siis see ei ole küsimus maailmavaatest. Küsimus on selles, kuidas me inimestena, ühiskonnana ja ettevõtetena sellest läbi tuleme."

Rääkides presidendivalimistest ütles Läänemets, et praegu on selleks veel vara ning kokkuleppe saab teha alles suvekuudel.