Sotsid nõuavad riigieelarvesse 100 miljoni eest muudatusi

Sotsiaaldemokraadid on valmis andma riigieelarvele oma hääle, kui koalitsioon toetab kauplemiseta nende saja miljoni euroni ulatuvaid muudatusettepanekuid. Erihoolekandeks lisaraha tõenäoliselt ka leitakse, kuid muus osas ootab Reformierakond sotsidelt konkreetseid katteallikaid.

Sotsiaaldemokraadid hääletasid riigikogu rahanduskomisjonis eelarve suurde saali saatmise poolt, kuigi praegusel kujul seda lõpuks vastu võtta ei plaanita. Enne teist lugemist esitatakse terve hulk muudatusettepanekuid, millele oodatakse läbirääkimisteta toetust.

Sotside soovid ulatuvad saja miljoni euroni. Selle sees on õpetajate, politseinike ja päästjate palgafondi ulatuslikum suurendamine, aga ka lisaraha erihoolekandesse ja tervishoidu.

"Tervishoiust kavatsetakse kärpida praegu umbes 40 miljonit eurot. Me ei ole nõus hääletama eelarve poolt, mis arstiabi kättesaadavust vähendab," sõnas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets.

"Kui me võtame erihoolekande, siis see vajab järgmisel aastal 30 miljonit eurot lisaraha. Lõppkokkuvõttes on võib-olla mõni ettepanek nendes veel," märkis Läänemets.

Läänemetsa sõnul oleks võimalik kõigile nende ettepanekutele ka raha leida. Esiteks peaks riik tegelema tõsisemalt varimajandusega. Teiseks tuleks tagasi pöörata kaughasartmängu maksuleevendused. Kolmandaks vaadata üle valitsuse reserv.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni juht Õnne Pillak ütles, et kui katted on olemas, siis on koalitsioon valmis ka kokku leppima.

"See pole ju saladus, et erihoolekanne on see, mis meil kõigil südame peal on. Eelarves tegelikult on ka 37,5 miljonit jäetud selleks, et neid kokkuleppeid siin sõlmida. Ma arvan, et see töö meil tuleb ära teha. Mul on hea meel selle üle, et vähemalt sotsiaaldemokraadid näitavad soovi kaasa mõelda ja teha sisulisi ettepanekuid," rääkis Pillak.

Reformierakond on vestelnud ka teiste opositsioonierakondade ja fraktsioonitutega. Riigikogus on aga üsna selge arusaam, et kõige tõsisemalt kaalutakse siiski sotse, sest eelarve lõpphääletuseks võib veel keegi Eesti 200-st lahkuda.

Terve erakond annaks vähemusvalitsusele suurema puhvri kui mõni üksik aknaalune. Fraktsioonitu riigikogu liige Tõnis Mölder ütles, et sotsid teavad seda ja on oma hinna väga kõrgeks ajanud.

"Seda, et sotsiaaldemokraadid on väga koalitsioonilembesed, on siin majas tunda juba väga pikka aega," sõnas Mölder. "Küsimus on selles, millest Sotsiaaldemokraatlik Erakond peab ka aru saama, et erihoolekandesse raha juurde lisamine – seda toetavad tegelikult kõik erakonnad siin riigikogus. Küsimus on pigem selles, et sellest eelarvest ei tohi saada selline valimiseelne rahajagamise eelarve. See peab olema vastutustundlik."

Möldri sõnul vaatavad fraktsioonitud veel lähinädalatel eelarvesse täpsemalt sisse, aga nende jaoks on oluline energiahinna leevendus ja kütuseaktsiisi ärajätmine. Selles osas on valitsuselt saadud viimasel ajal ka pigem positiivseid sõnumeid.