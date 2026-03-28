Sotsid ei karda, et erakonna juhi kriminaalmenetlus hakkaks toetust sööma

Sotsiaaldemokraadid Jevgeni Ossinovski ja Raimond Kaljulaid ei pelga, et sel pühapäeval taas erakonnajuhiks valitava Lauri Läänemetsa suhtes käiv kriminaalmenetlus kuidagi erakonna juhtimist ja kandepinda mõjutama hakkab.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) aseesimees Ossinovski ütles ERR-ile, et erakond laseb õiguskaitseorganitel oma tööd teha ja eeldab, et see küsimus laheneb.

ERR küsis, kas sellises olukorras on Läänemetsa esimeheks tagasivalimine õige. "Eks erakond selle otsuse teeb, Läänemets on ainus kandidaat, keegi vastu ei kandideeri. Sellest võib teha järelduse, et erakond on leidnud, et see on õige," vastas Ossinovski.

"Hetkeseisuga valmistub erakond meeskonnana järgmisteks riigikogu valimisteks ja ma arvan, et üldiselt on meeskonna vaim hea. Loomulikult teeb see konkreetne kriminaalasi murelikuks nii esimeest kui ka erakonda laiemalt, aga eeldan, et see laheneb võimalikult kiiresti," lisas ta.

Ossinovski sõnul ei arutata praegu selle üle, mis saab siis prokuratuur peaks esitama Läänemetsale ametliku kahtlustuse. "Kui õiguskaitseorganid on mingi otsuseni jõudnud, eks siis selle pealt tekib uus informatsioon, mida kindlasti erakond arutab," ütles Ossinovski.

Samuti ei arutata tema sõnul erakonnas selle üle, kas Läänemetsale kahtlustuse esitamise korral peaks erakorralise üldkogu raames taas uue juhi valimise korraldama. "Selliseid arutelusid minu teada erakonnas ei peeta," sõnas Ossinovski.

Sotside riigikogu fraktsiooni liige Kaljulaid ütles, et Läänemetsa puudutav kriminaalmenetlus ei mõjuta oluliselt erakonna tegemisi ja ettevalmistusi valimisteks.

"Üldkogu ja uue meeskonna valimine on üks osa sellest. Loomulikult need inimesed peavad erakonna valimistele viima, nad mängivad selles võtmerolli. Aga samamoodi käib ju erakonna nimekirjade tegemine, programmi koostamine ja suhtlus kõikvõimalike sidusgruppidega. See maailm, kuidas erakond valimistele vastu läheb ja mida selleks tehakse, on palju suurem kui üks või teine persoon," ütles Kaljulaid.

Kaljulaid ei muretse, et kriminaalmenetlus võiks hakata sotside reitingut kahandama.

"See uudis, et on isik, kes väidab, et mingid nende omavahelised rahalised suhted pole olnud korrektsed, on teada juba küllalt pikka aega. Kahtlemata, kui sellel oleks oluline mõju sotsiaaldemokraatide toetusele, siis oleks see juba avaldunud või kajastuks praeguses reitingus, kuid mina sellist mõju näinud ei ole," lausus ta.

"Minu meelest pole see kaugeltki nii selgepiiriline olukord, kui mõnele inimesele näib. Vaatame rahulikult, mida edasised menetlused kaasa toovad, kas nad üldse kuhugi jõuavad ja midagi kaasa toovad. Selle pinnalt, mida mina kuulnud olen, ei hindaks ma väga kõrgeks perspektiivi, et see menetlus kuhugi jõuaks," lisas ta.

Prokuratuuri avalike suhete talituse juhataja Helen Uldrich ütles reedel ERR-ile, et menetlus käib ning Läänemetsale kuriteokahtlustust esitatud ei ole.

Keskkriminaalpolitsei teatas 13. jaanuaril, et on alustanud kriminaalmenetlust Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe, endise siseministri ja praeguse riigikogu liikme Lauri Läänemetsa kuluhüvitiste võimaliku väärkasutamise kontrollimiseks. Läänemets end süüdi ei ole tunnistanud.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna üldkogu toimub 29. märtsil ja seni keegi lisaks Läänemetsale oma esimeheks kandideerimisest teatanud ei ole.