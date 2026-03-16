Eesti piirivalvurid sattusid Kreekas Frontexi operatsioonil raskesse õnnetusse

Esmaspäeva pärastlõunal juhtus Vahemerel Megisti saare lähistel raske õnnetus Frontexi ühisoperatsioonil osalevate Eesti piirivalvurite ja kaatriga. Pardal oli viis inimest, kellest neli viidi haiglasse.

Õnnetus juhtus kohaliku aja järgi kella 16.20 ajal, kui kolmeliikmeline Eesti piirivalvurite kaatrimeeskond koos kohaliku piirivalvuri ja külalisega olid merel.

Nad kõik said õnnetuses viga ja neist neli toimetati haiglasse. Kaatri peal viibis õnnetuse hetkel ka Eesti suursaadik Karin Rannu, kes oli külastamas Eesti üksust. Saadik sai kergemaid vigastusi.

Piirivalve juht Veiko Kommusaar sõnas, et õnnetus oli tõsine.

"Praegu on õnnetuse asjaolud selgitamisel. Teame, et kaater paiskus ümber ja inimesed said sellest iseseisvalt välja. Üks kaatrimeeskonna liige kutsus telefonitsi abi ning kohapeale reageeris saare rannikuvalve ning neli inimest toimetati helikopteriga haiglasse. Meie piirivalvurid on praegu meedikute hoole all, neist kahe seisund on hinnatud raskeks. Soovime kõigile paranemist," sõnas Kommusaar.

PPA kaater vajus õnnetuse järel põhja. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kreeka riiklik telekanal ERT teatas samuti, et kõik kannatanud toimetati helikopteriga lähedalasuva Rhodose saare haiglasse.