Ukrainas alustas tööd eraõiguslik õhutõrjefirma

Ukraina kaitseministeeriumi teatel alustas riigis tegevust esimene eraõiguslik õhutõrje-ettevõte, mis on osa pilootprojektist, mille eesmärk on kaasata erasektor õhukaitsesse.

"Üks projektis osalevatest ettevõtetest on juba ette valmistanud oma õhutõrjerühma. [See on] Harkivi oblastis juba alla tulistanud mitu vaenlase drooni, sealhulgas Shahedi ja Zala," ütles kaitseminister Mõhhailo Fedorov.

Veel 13 ettevõtet on alustanud õhukaitsealast tegevust: mõned juba täidavad lahingmissioone, teised läbivad väljaõpet ja ülejäänud lõpetavad ettevalmistusi ning tugevdavad peagi riigi õhutõrjet, vahendas väljaanne LIGA.net Ukraina kaitseministeeriumi infot.

Eraõiguslikud õhutõrjefirmad on integreeritud Ukraina õhujõudude ühtsesse juhtimis- ja kontrollsüsteemi ning tegutsevad selle raames, kaitstes rajatisi ja osaledes Shahed-tüüpi ründedroonide tõrjumises.

"Avame õhutõrjeturu ja loome konkurentsi: ettevõtted ja firmad saavad arendada eraõiguslikke õhutõrjesüsteeme ja kaitsta oma taristut. Eraettevõtted saavad relvad, tegutsevad õhuväe koordineerimisel ja saavad osaks üldisest õhutõrjearhitektuurist. Tulemuseks on paremini kaitstud rajatised, rohkem allatulistatud sihtmärke ja kiirem reageerimine rünnakutele," kirjutas Fedorov.

Ukraina asepeaminister ning kogukondade ja territoriaalse arengu minister Oleksi Kuleba teatas varem, et Ukraina sadamatesse ja raudtee-ettevõte Ukrzaliznytsia rajatistesse on loodud tsiviilmeeskonnad droonide allatulistamiseks osana teisest eksperimendist – õhutõrjerühmade loomine territoriaalsete kogukondade vabatahtlike formatsioonide sees.