Saksamaa inflatsioon näitab kiirenemise märke

Energiahindade tõusu tõttu kiirenes inflatsioon märtsis neljas Saksamaa liidumaal vähemalt 2,5 protsendini. Viimased andmed viitavad, et ka üleriigiliselt sai Saksamaal hinnatõus taas hoo sisse.

Põhja-Rein-Vestfaalis kiirenes märtsis aastainflatsioon 2,7 protsendini, veel veebruaris oli see 1,8 protsenti. Baieris kiirenes inflatsioon 2,8 protsendini, Baden-Württembergis 2,5 protsendini ja Alam-Saksi liidumaal 2,6 protsendini, vahendas Reuters.

Reutersi küsitletud majandusteadlased eeldavad, et märtsis kiireneb inflatsioon Saksamaal 2,8 protsendini. Veebruaris oli see 2,0 protsenti.

Finantsfirma Berenberg Banki ökonomist Holger Schmieding ütles, et kuigi praegu põhjustab hindade tõusu energiakriis, siis on vaid aja küsimus, millal Iraani sõda toob kaasa laiema hinnatõusu.

"Toiduhinnad võivad väetisepuuduse tõttu aja jooksul tõusta ja suuremad transpordikulud avaldavad mõju paljudele sektoritele," ütles Schmieding. Ta lisas, et kui konflikt jääb venima, siis inflatsioon võib ületada kolme protsendi piiri.

Ifo instituudi majandusteadlaste uuringu kohaselt kavatsevad Saksa firmad sõja tõttu hindu oluliselt tõsta.

"Kõrgemad tootmis- ja transpordikulud tõstavad ka kaupade ja teenuste hindu," tõdes Ifo juht Klaus Wohlrabe.