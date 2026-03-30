Parteide valimisprogrammid puudutavad eelkõige majandust ja perede toetamist

Reformierakonna valimisplakat Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Erakonnad on alustanud valimisprogrammide koostamist. Viimastel nädalate jooksul on enamus erakondi tutvustanud valimisprogrammide põhiseisukohti ka volikogudel ja üldkogudel. Kõige enam räägivad poliitikud majanduse elavdamisest, kokkuhoiust ning perede toetamisest.

Eesti 200 esimees Kristina Kallas ütles, et valimistel on oluline rääkida majandamise elavdamisest, tehisintellektist ning demokraatiast. Kallase sõnul on inimeste teadmised killustunud erinevate inforuumide vahel.

"Inimeste lõhestamine, vastandamine, konfliktide ülesehitamine - see on järgmise valituse jaoks üks teemadest, kuhu tuleb fookus sättida, mismoodi me siin Eestis demokraatiat tugevdame," lausus Kallas.

Isamaa volikogul ütles Isamaa esimees Urmas Reinsalu, et valimiste järel oleks vaja rahvas kokku liita ja endasse uskuma panna.

"Eesti tulevik algab meie rahva eneseusust, et me suudame ja see tähendab, et meil ei ole lihtsaid ja kergeid lahendusi. Meie nullülesanne on riigi rahanduse korda tegemine," sõnas Reinsalu.

Sotsiaaldemokraadid ütlevad, et korda tuleb teha maksusüsteem. Poliitikute sõnastada oleksid eesmärgid ja spetsialistid võiksid pakkuda lahendusi.

"Me ei tee enam jupikaupa proove ja erakonnad ei räägi enam oma valimispunkte läbi. Küsimus on, kuidas riik kõige paremini toimida saaks," ütles SDE esimees Lauri Läänemets.

Reformierakond kiitis volikogul heaks oma visiooni. Julgeoleku- ja majandusteemade kõrval on oluline kindlustunde andmine, ütles Reformierakonna juhatuse liige Signe Riisalo.

"Need on nüüd esimesed sammud, mis me eelmisel reedel otsustasime, mis puudutavad vanemahüvitist, et anda peredele turvatunnet," selgitas Riisalo.

Keskerakond peab võrdselt tähtsaks majandust, energeetikat ning demograafiaprobleeme.

"Kui me majanduse august välja ei saa, siis ei ole võimalik lahendada nii demograafia kui energeetikaprobleeme. Samas majanduse aluseks on energeetika," sõnas Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

EKRE volikogu võttis märtsi keskel vastu poliitilise avalduse, millest teatas, et riigikogu valimistele minnes lubab erakond pöörata majanduse kasvule, kaitsta rahvusriiki ja teha radikaalne muutus migratsioonipoliitikas.

"Eelkõige on võtmeküsimus, et tagada, et Eestis sünniks eesti lapsi ja kuidas oleks võimalik kujundada selline majanduskeskkond, et inimestel oleks tööd, hinnatõus lõppeks ja oleks tulevikuperspektiiv helgem," ütles EKRE liige Siim Pohlak.

Parlamenti mittekuuluvad Parempoolsed arvavad, et riik võiks olla õhem ja maksud madalamad.

"Bürokraatlik riik vohab kasvada ja laieneb kogu aeg ja see käib juba inimestel üle jõu. Eesti inimesed ja ettevõtted ei jaksa maksudena maksta kinni kõiki neid kulutusi, mis kogu aeg juurde võetakse. Vähem makse ja rohkem vabadust," ütles Parempoolsete aseesimees Siim Kiisler.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"



viimased uudised

21:46

"Välisilm": Iraani konfliktist põhjustatud kriisid mõjutavad kogu maailma

21:32

Muinsuskaitseamet andis Köstrimäe linnamäele kultuurimälestise staatuse

21:26

Lass aitas Rootsis naiskonna poolfinaali, Bratkalt taas võimas kaksikduubel

21:21

Teisipäeval võib sadada vihma

21:21

ERR Ukrainas: aina uued Donbassi linnad ja külad muutuvad rusudeks

21:17

21:13

Juminda ja Loksa lähedal on ankrus kuni 30 laeva

20:56

Varnavskaja: võib-olla juhtub nii, et pretendeerime veelkord OM-il osalema

20:50

Trump ähvardas kõneluste nurjumise korral pommitada Iraani energiataristu sodiks Uuendatud

20:21

Pronksiaja kilp jõudis pärast 235 aastat Šotimaale tagasi

otse uudistemajast

suur finaal

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:11

Politsei lasi Kose vallas maha relvastatud mehe

09:41

Isa koos kolme pojaga sai süüdistuse inimkaubanduses

17:04

Altševski metallurgiatehases puhkes droonrünnaku järel suur põleng Uuendatud

29.03

Soomes kukkusid alla kaks Ukraina drooni Uuendatud

14:08

Haigla saatis patsiendi koju teiste inimeste terviseandmetega

29.03

Sõja 1495. päev: Ukraina jätkas Ust-Luga sadama ründamist Uuendatud

29.03

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

29.03

Kaljulaid: ükski eesmärk ei saa sportlasest olulisem olla

17:37

Eesti riik laenas 342 miljonit eurot Uuendatud

29.03

Elektri börsihind tõuseb esmaspäeva hommikul üle 800 euro

ilmateade

loe: sport

21:26

Lass aitas Rootsis naiskonna poolfinaali, Bratkalt taas võimas kaksikduubel

20:56

Varnavskaja: võib-olla juhtub nii, et pretendeerime veelkord OM-il osalema

20:15

VAATA OTSE | Eesti ja Rwanda selgitavad FIFA turniiri võitja Uuendatud

20:12

Petrõkina: minu elu on nagu ameerika mäed

loe: kultuur

18:53

Vox Clamantis esitab pühade eel Arvo Pärdi suurteost "Passio"

17:31

Johan Huimerinna "Laskumine orgu" kodus avanädalavahetusega ligi 1000 kinokülastust

17:26

Sirje Helme: Eesti kunstiajaloo uurimises on paar asja, mida tahaksin veel lisada

17:23

Annecy filmifestivali lühifilmide võistlusprogrammi jõudis kolm Eesti linateost

loe: eeter

15:49

Marianne Põld: papagoi ei sobi inimesele, kes vaid rääkivat lindu soovib

15:46

Andres Kõpper: akordion ei olnud tüdrukute seas kahjuks populaarne pill

14:04

Ollie: olen kasvanud väga valusate õppetundide najal

11:41

Priit Võigemast: iseendale tuleb tekitada ebamugavaid olukordi

Raadiouudised

18:50

Päevakaja (30.03.2026 18:00:00)

18:00

Vaht: suurenenud maksutulu abil võiks kütuseaktsiise langetada

18:00

Prokuratuur süüdistab nelja meest inimkaubanduses

17:55

Võru linn ja Bolt ei saa kokkuleppele tõukerataste teenustasus

15:30

Tartu linn pole siiani väljakuulutanud hanget varahommikusele Tartu- Riia bussiliinile

15:25

Raadiouudised (30.03.2026 15:00:00)

14:05

Kiisa jaamahoonet ootab lähiaastatel uuenduskuur

14:05

Tartu investeerib kriisikindlusesse 3 miljonit eurot

12:20

Raadiouudised (30.03.2026 12:00:00)

11:40

Energiahindade tõus lööb niigi pingul Euroopa riikide eelarveid

