Tallinn lubab 20 koolil jätkata venekeelse õppega ka järgmisel õppeaastal

Eesti
Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Tallinna linnavalitsus plaanib lubada ka 2026/2027. õppeaastal viia 7.–9. klassides läbi õppetööd vene keeles 20-s Tallinna üldhariduskoolis. Otsust põhjendatakse sellega, et on suur puudus õpetajatest, kes oskavad eesti keelt C1-tasemel ja on valmis eesti keeles kõrgtasemel õpetama.

Tallinna linnavalitsuse teisipäevase istungi kavas on volikogu otsuse eelnõu, milles kirjutatakse, et eestikeelsele õppele üleminek on dünaamiline ja pikaajaline protsess, mille tegevused ning tulemuslikkus sõltuvad muuhulgas olukorrast haridusasutustes ja finantseerimisest.

"Eduka eestikeelsele õppele ülemineku eelduseks on kvalifitseeritud ja väga hea eesti keele oskusega õpetajate olemasolu ning õpilaste keeleline valmidus selleks. Tallinna linna munitsipaalüldhariduskoolides, kus toimub õpe osaliselt vene keeles, on suur puudus õpetajatest, kes oskavad eesti keelt C1-tasemel ja on valmis eesti keeles kõrgtasemel õpetama. Samuti on suur puudus tugispetsialistidest, kes oskavad eesti keelt nõutud tasemel ja on valmis osutama tugiteenuseid kõrgtasemel," lisatakse põhjenduseks.

Otsuse eelnõu seletuskirjast selgub, et nendeks koolideks on Ehte Humanitaargümnaasium, Tallinna Haabersti Gümnaasium, Karjamaa Põhikool, Lasnamäe Gümnaasium, Lasnamäe Põhikool, Tähesaju Gümnaasium, Tallinna 53. Keskkool, Tallinna Humanitaargümnaasium, Tallinna Juudi Kool, Tallinna Kadaka Põhikool, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, Tallinna Läänemere Gümnaasium, Tallinna Mahtra Põhikool, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Tallinna Mustjõe Gümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium, Tallinna Tõnismäe Reaalkool, Tallinna Õismäe Vene Lütseum.

Nende koolide hoolekogud arutasid oma koosolekutel võimalust jätkata 2026/2027. õppeaastal 7.–9. klassides venekeelset õpet ja esitasid ettepanekud Tallinna linnavolikogule. Venekeelse õppega soovitakse jätkata 7.–9. klassides.

"Venekeelse õppetöö jätkamine põhikooli 7.–9. klassides on põhjendatud, sest vajaliku keeleoskusega õpetajate ja tugispetsialistide puudus ei võimalda koheselt kogu põhikooli ulatuses eestikeelsele õppele üle minna. /.../ Munitsipaalüldhariduskoolide klassides, kus õpe jätkub vene keeles, tagatakse eesti keele õpe põhikooli riikliku õppekava alusel. Tallinna munitsipaalüldhariduskoolid teevad kõik selleks, et tagada vene kodukeelega lastele võimalikult hea eesti keele oskus ja nende võimalikult kiire üleminek eestikeelsele õppele. Koolid tõhustavad eesti keele õpet põhikoolis, kasutades eestikeelsele õppele ülemineku toetusmeetmeid," lisatakse seletuskirjas.

Linnavalitsuse teisipäevasel istungil on otsuse eelnõu ettekandja haridusvaldkonna abilinnapea Andrei Kante (Keskerakond).

Üleminek eestikeelsele õppele Tallinnas:

- 2024/2025. õppeaastal lubati muukeelset õpet põhikooli 566 klassile, sh 138 väikeklassile;
- 2025/2026. õppeaastal lubati muukeelset õpet põhikooli 426 klassile, sh 117 väikeklassile;
- 2026/2027. õppeaastal taotletakse muukeelse õppe lubamist 273 klassile, sh 85 väikeklassile.

Toimetaja: Urmet Kook

kuula lugusid

tähistame koos

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:42

Saarlased sõitsid end Taimaa velotuuril esikümnesse

08:18

Kiirhinnang: aastaga tõusid hinnad 3,3 protsenti, kuuga alanesid 0,2 protsenti

08:10

Kaitsevägi: mitu drooni käis öösel Eestis sees Uuendatud

08:05

KUULA TÄNA | "Võimla" küsib: mis on Eesti spordi suurimad murekohad?

07:55

Ukraina rünnakud Leningradi oblastile jätkusid seitsmendat päeva järjest Uuendatud

07:33

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp ja kolm abilinnapead

07:26

Tallinn lubab 20 koolil jätkata venekeelse õppega ka järgmisel õppeaastal

07:26

WSJ: Trump on valmis lõpetama sõja ilma Hormuzi väina avamata

07:23

Kaitsevägi teatas drooniohust piiri ääres, laiendas seda Harjumaani Uuendatud

07:16

Otse kell 10.30: Eesti Pank tutvustab värsket majandusprognoosi

otse uudistemajast

suur finaal

tule praktikale

taustajutud

järjejutt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo