Tallinn lubab 20 koolil jätkata venekeelse õppega ka järgmisel õppeaastal

Tallinna linnavalitsus plaanib lubada ka 2026/2027. õppeaastal viia 7.–9. klassides läbi õppetööd vene keeles 20-s Tallinna üldhariduskoolis. Otsust põhjendatakse sellega, et on suur puudus õpetajatest, kes oskavad eesti keelt C1-tasemel ja on valmis eesti keeles kõrgtasemel õpetama.

Tallinna linnavalitsuse teisipäevase istungi kavas on volikogu otsuse eelnõu, milles kirjutatakse, et eestikeelsele õppele üleminek on dünaamiline ja pikaajaline protsess, mille tegevused ning tulemuslikkus sõltuvad muuhulgas olukorrast haridusasutustes ja finantseerimisest.

"Eduka eestikeelsele õppele ülemineku eelduseks on kvalifitseeritud ja väga hea eesti keele oskusega õpetajate olemasolu ning õpilaste keeleline valmidus selleks. Tallinna linna munitsipaalüldhariduskoolides, kus toimub õpe osaliselt vene keeles, on suur puudus õpetajatest, kes oskavad eesti keelt C1-tasemel ja on valmis eesti keeles kõrgtasemel õpetama. Samuti on suur puudus tugispetsialistidest, kes oskavad eesti keelt nõutud tasemel ja on valmis osutama tugiteenuseid kõrgtasemel," lisatakse põhjenduseks.

Otsuse eelnõu seletuskirjast selgub, et nendeks koolideks on Ehte Humanitaargümnaasium, Tallinna Haabersti Gümnaasium, Karjamaa Põhikool, Lasnamäe Gümnaasium, Lasnamäe Põhikool, Tähesaju Gümnaasium, Tallinna 53. Keskkool, Tallinna Humanitaargümnaasium, Tallinna Juudi Kool, Tallinna Kadaka Põhikool, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, Tallinna Läänemere Gümnaasium, Tallinna Mahtra Põhikool, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Tallinna Mustjõe Gümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium, Tallinna Tõnismäe Reaalkool, Tallinna Õismäe Vene Lütseum.

Nende koolide hoolekogud arutasid oma koosolekutel võimalust jätkata 2026/2027. õppeaastal 7.–9. klassides venekeelset õpet ja esitasid ettepanekud Tallinna linnavolikogule. Venekeelse õppega soovitakse jätkata 7.–9. klassides.

"Venekeelse õppetöö jätkamine põhikooli 7.–9. klassides on põhjendatud, sest vajaliku keeleoskusega õpetajate ja tugispetsialistide puudus ei võimalda koheselt kogu põhikooli ulatuses eestikeelsele õppele üle minna. /.../ Munitsipaalüldhariduskoolide klassides, kus õpe jätkub vene keeles, tagatakse eesti keele õpe põhikooli riikliku õppekava alusel. Tallinna munitsipaalüldhariduskoolid teevad kõik selleks, et tagada vene kodukeelega lastele võimalikult hea eesti keele oskus ja nende võimalikult kiire üleminek eestikeelsele õppele. Koolid tõhustavad eesti keele õpet põhikoolis, kasutades eestikeelsele õppele ülemineku toetusmeetmeid," lisatakse seletuskirjas.

Linnavalitsuse teisipäevasel istungil on otsuse eelnõu ettekandja haridusvaldkonna abilinnapea Andrei Kante (Keskerakond).

Üleminek eestikeelsele õppele Tallinnas:

- 2024/2025. õppeaastal lubati muukeelset õpet põhikooli 566 klassile, sh 138 väikeklassile;

- 2025/2026. õppeaastal lubati muukeelset õpet põhikooli 426 klassile, sh 117 väikeklassile;

- 2026/2027. õppeaastal taotletakse muukeelse õppe lubamist 273 klassile, sh 85 väikeklassile.