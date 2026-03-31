USA ründas punkrivastaste pommidega laskemoonaladu Isfahanis

Lehe andmeil tabasid ladu 2000-naelased (900 kg) pommid, mis tekitasid tohutud plahvatused.

USA president Donald Trump oli pisut varem avaldanud oma sotsiaalmeediakontol video võimsatest plahvatustest Isfahanis.

Uudisteagentuur AP teatas, et plahvatused toimusid Soffehi mäe lähedal piirkonnas, kus arvatakse olevat Iraani sõjaväe positsioonid.

Sõjateemasid kajastav sotsiaalmeediakonto OSINTtechnical teatas, et Isfahani plahvatused olid nii võimsad, et neid oli näha isegi meteoroogilise satelliidi fotodelt.

The American strikes on Isfahan tonight were actually visible from geostationary orbit.



Seen here: the massive explosion as seen from the weather satellite Meteosat 12. https://t.co/pth22ibvyA pic.twitter.com/L3Eaz6Ue3q — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 31, 2026

Isfahanis asub üks kolmest uraani rikastamise rajatisest, mida USA mullu juunis pommitas.