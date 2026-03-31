USA ründas punkrivastaste pommidega laskemoonaladu Isfahanis

Välismaa
Kuvatõmmis Isfahani plahvatuste videost.
Kuvatõmmis Isfahani plahvatuste videost. Autor/allikas: Sotsiaalmeedia
USA sõjavägi ründas esmaspäeva õhtul Iraanis Isfahanis asuvat suurt laskemoonaladu punkrivastaste pommidega, teatas väljaanne The Wall Street Journal (WSJ) informeeritud allikale viidates.

Lehe andmeil tabasid ladu 2000-naelased (900 kg) pommid, mis tekitasid tohutud plahvatused.

USA president Donald Trump oli pisut varem avaldanud oma sotsiaalmeediakontol video võimsatest plahvatustest Isfahanis.

Uudisteagentuur AP teatas, et plahvatused toimusid Soffehi mäe lähedal piirkonnas, kus arvatakse olevat Iraani sõjaväe positsioonid.

Sõjateemasid kajastav sotsiaalmeediakonto OSINTtechnical teatas, et Isfahani plahvatused olid nii võimsad, et neid oli näha isegi meteoroogilise satelliidi fotodelt.

Isfahanis asub üks kolmest uraani rikastamise rajatisest, mida USA mullu juunis pommitas.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Interfax, WSJ

