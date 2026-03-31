Harri Tiido: kas tagasi ususõdade ajastusse?

Iraani sõja kontekstis on tekkinud küsimus, et mis ajastuga nüüdisaja sündmuseid võib võrrelda. Harilikult võrreldakse toimuvat mõne ajalõiguga näiteks möödunud sajandist, et ehk on sealt midagi õppida. Puhuti kipub aga jääma mulje, et oleme hoopis uuel tehnoloogilisel tasandil pöördumas tagasi keskaega, ususõdade ajastusse.

USA-s on militaarse usuvabaduse fond, mille eesmärk on jälgida usuvabaduse järgimist relvajõududes. Alates Iraani-vastase sõja algusest on see saanud rohkem kui 200 kaebust, mis seotud usuvabaduse põhimõtete rikkumisega armees.

Ühe kaebuse kohaselt kuulutanud ühe üksuse komandör alluvatele, et president Donald Trump on Jeesuse poolt pühitsetud, süütamaks Iraanis märgutule ja tähistamaks Kristuse tagasitulekut Maa peale. Kurdetakse, et ohvitserid levitavad apokalüptilisi nägemusi, mille kohaselt on sõda ettevalmistus viimsepäeva saabumiseks ja nii edasi.

Kui tegemist oleks mõne üksiku ohvitseri luuluga, poleks probleemi, ikka juhtub, et keegi on kiiksuga, kuid nähtus näikse olevat laiema kandepinnaga. Asi algab juba kaitse- või sõjaministrist Pete Hegsethist. Tegemist on evangeelse kristlasega ja tema meelispastor on Douglas Wilson, kes propageerib teokraatiat, naiste ja mitte-usklike poliitiliste õiguste piiramist ja nii edasi. Hegseth viis Pentagonis sisse igakuise palvuse, mis kantakse üle kõigile mundrikandjatele jälgimiseks ja kutsus Wilsoni sinna jutlustama.

Tegemist on kristlike natsionalistide eestkõnelejaga. Kristlikud natsionalistid ei usu demokraatiasse, pluralismi, egalitarismi ega kiriku ja riigi eraldatuse põhimõttesse. Nad soovivad ka tagasipöördumist niinimetatud loodusliku sugude hierarhia juurde ja eitavad arusaama, et riigi legitiimsus põhineb valitsetavate konsensusel.

Valitsust peaks nende arvates juhtima liidrid, kellel on taeva mandaat. Kristlikku rahvast tuleks aga valitseda piibli seaduste abil. Hegseth on mõningaid nende põhimõtteid hakanud Pentagoni haldusalas ka ellu viima, näiteks piirates järsult naiste õigusi ja kõrvaldades kõrgematelt kohtadelt naissoost mundrikandjaid.

Kristlike natsionalistide arvates tuleks lisaks naistele piirata ka mittekristlaste õigusi saada valitud avalikesse ametitesse. Teiste usutunnistuste järgijate õigusi oma usu praktiseerimiseks tuleks samuti piirata ja riigis tuleks kaotada avalik haridussüsteem, asendades selle religioossete koolidega.

Ja muide, sõjaminister Hegseth on oma ilmavaate ka oma nahale jäädvustanud, tema rinnale on tätoveeritud Jeruusalemma rist, mis oli ristisõdalaste sümbol. Õlavarrele on jäädvustatud sõnapaar "Deus vult" ehk "Jumal tahab", mis olnud ristisõdalaste sõjahüüd. Sellest on ta kirjutanud ka oma raamatus "Ameerika ristisõda".

Ka president Trump ise on korduvalt kärekristlike sõnavõttudega esinenud. Tänavuses aastakõnes ülistas ta religiooni, kristluse ja jumalasse uskumise tohutut taassündi oma ametiaja algusest saadik. Mullu lubas ta kõigiti kaitsta palvetamist koolides ja kinnitas, et suurel rahval peab olema oma religioon. Ka tema sõnul on riigi ja kiriku eraldatuse aeg möödas.

"Nende arvates peab Iisrael alistama oma moslemitest vaenlased, et toimuks Jeesuse teine tulemine."

Märtsi alguses toimus Valges Majas kollektiivne palvus 20 mõjuka pastori-evangelisti osalusel, kus nende keskel istus laua taga Trump ise. Trumpi toetus ongi kõige suurem just valgenahaliste evangeelsete kristlaste seas, kus on muide võimas allhoovus, nimelt kristlikud sionistid. Nende arvates peab Iisrael alistama oma moslemitest vaenlased, et toimuks Jeesuse teine tulemine. Ja praegune sõda olla vaid "aja lõpu" eelmäng.

Need kristlikud sionistid, keda olla USA-s umbes kümne miljoni ringis, ei ole juudid. Ja lõid selle liikumise millalgi 19. sajandil puritaanid ja Iisraeli all ei mõelnud nad mitte nüüdset riiki, vaid vanatestamentlikku rahvast, lugedes Ameerikat endi kui valitute "uueks Iisraeliks". Ameeriklaste seas on ka praegusel ajal paljuski levinud arusaam endi erilisusest, võrreldes teiste rahvastega. Kristlikel sionistidel on koos Iisraeli võimsa lobiga tugev mõju administratsioonile.

Kristlike sionistide retoorikat kasutab ka Pete Hegseth, kuid samadel seisukohtadel on ka USA suursaadik Iisraelis Mike Huckabee, Esindajatekoja spiiker Mike Johnson ja mitmed teised kõrged tegelased. Suursaadik Huckabee on esinenud väidetega, et Palestiinat ei ole olemas. Ja küsimusele, kuidas ta suhtub niinimetatud Suur-Iisraeli loomisesse vastas ta, et loodetavasti nad, ehk siis juudid, hõivavad kõik need alad.

Suur-Iisrael on oma maksimumvormis Iisraeli riik Piiblis määratud piirides ehk Niilusest Eufrati jõeni. Seega siis osa Egiptusest, Liibanon, Jordaania, Süüria ja osa Iraagist ning Saudi Araabiast. Sellel ideel on oma kindel toetajaskond Iisraeli äärmusortodokssete juutide seas, kes on mõjukalt esindatud praeguses valitsuses.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ütles viimati mullu augustis, et samastab end suurel määral Suur-Iisraeli ideega. Iisraelis on äärmusortodoksid enamasti vaesem ja vähem haritud elanikkond, kuigi nende osakaal, on kasvamas tänu kõrgele sündimusele. Nende vaated ei esinda kindlasti kõigi juutide oma, suurem osa haritumaid juudiriigi elanikke seda nägemust ei toeta, kuid nad on võimu juures ja sõda Iraaniga on neile osa nende nägemuse suunas liikumisest. Lisame, et Suur-Iisraeli ideel on ka territoriaalselt pisut piiratum variant.

Iraanis on endiselt võimul radikaalne islamirežiim, mis näeb kõike toimuvat Allahi tahte läbi. Ehk siis ühelt poolt jutud valmistumisest viimsepäeva saabumiseks, sõda kui liikumine piibelliku Iisraeli suunas ja teiselt poolt kompromissitu sõda suure ja väikese saatanaga Allahi nimel.

Eelnevale tasub laiema pildi jaoks lisada, et ka Venemaal on ju usk tõusnud riikliku poliitika rolli. Moskva õigeusu kirik toetab agressioonisõda Ukrainas ja kuulutab samuti võitlusest Saatanaga. Selles võitluses surma saanud lähevad otse paradiisi, nagu Iraani võitlejad otse Allahi aedadesse.

Kummastav, kuid 21. sajandi alguses oleme jälle sõdades, kus argumente võetakse pühakirjast justkui keskajal ristisõdade aegu.

