Galerii: viimane Nordica lennuk lahkus Eestist

Nordicale lennukeid rentinud riigiettevõte Transpordi Varahaldus on nüüdseks kõik lennukid ostjale üle andnud. Teisipäeval lahkus Tallinna lennuväljalt viimane Nordica lennuk.

Transpordi Varahaldusele kuulus seitse 88-kohalist Bombardier CRJ900NG reisilennukit, mida ettevõte rentis Nordica tütarfirmale Regional Jet. Pärast Nordica pankrotti hakkas Transpordi Varahaldus lennukitele ostjat otsima ning mullu juunis löödi käed USA lennundusettevõttega Regional One.

Nordica alustas tegevust 2015. aastal eelmise riikliku lennufirma Estonian Airi pankroti eel ning lendas kuni 2019. aasta sügiseni oma nime alt Tallinnast, hiljem kujunes sellest aga allhanketeenuste pakkuja.

2024. aasta novembris esitasid Nordic Aviation Group ja selle tütarettevõte Regional Jet pankrotiavalduse. Mullu jaanuaris kuulutaski kohus Nordica pankroti välja ning veebruaris järgnes sellele brändinime Xfly kasutanud Regional Jeti pankrotiotsus.

Transpordi Varahaldus on tegutsenud 2015. aasta oktoobrist.