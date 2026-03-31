ÜRO: surmanuhtluse rakendamine Iisraelis oleks sõjakuritegu

Autor/allikas: Annika Haas
ÜRO inimõiguste volinik Volker Türk kritiseeris teisipäeval teravalt Iisraeli parlamendi heakskiitu surmanuhtluse seaduseelnõule ning hoiatas, et see oleks sõjakuritegu.

Esmaspäeva hilisõhtul Iisraeli parlamendis vastu võetud seaduse järgi ootab okupeeritud Läänekaldal elavaid palestiinlasi, kelle sõjaväekohus on süüdi mõistnud terrorismina liigitatud surmavate rünnakute toimepanemises, vaikimisi karistusena surmanuhtlus.

ÜRO inimõiguste volinik Volker Türk teatas oma avalduses, et uus seadus on ilmselgelt vastuolus Iisraeli rahvusvahelistest seadustest tulenevate kohustustega.

"See tekitab tõsist muret nõuetekohase menetluse rikkumiste pärast, on sügavalt diskrimineeriv ning tuleb viivitamata tühistada," rõhutas Türk.

Kuna territooriumil elavate palestiinlaste üle mõistetakse automaatselt kohut Iisraeli sõjaväekohtutes, loob meede eraldi ja karmima õiguskorra.

Iisraeli tsiviilkohtus lubab seadus määrata süüdimõistetule kas surmanuhtluse või eluaegse vangistuse.

Iisrael on surmanuhtlust kohaldanud vaid kaks korda: 1948. aastal riigireetmises süüdistatud sõjaväekapteni vastu ning 1962. aastal, kui poodi üles Natsi-Saksamaa sõjakurjategija Adolf Eichmann.

Türk rõhutas, et surmanuhtlust on äärmiselt raske ühildada inimväärikusega ja hoiatas, et selle rakendamine kujutaks täiendavat, eriti ränka rahvusvahelise õiguse rikkumist.

"Selle rakendamine okupeeritud Palestiina alade elanike suhtes oleks sõjakuritegu," ütles volinik.

Türk väljendas muret ka teise Knessetis arutusel oleva seaduseelnõu pärast, mille eesmärk on luua eraldi sõjaväekohus Gaza sõja vallandanud äärmusrühmituse Hamasi 2023. aasta 7. oktoobri Iisraeli-sisese rünnaku ajal ja järel toime pandud kuritegude menetlemiseks.

Kohtul ei oleks volitust okupeeritud Palestiina aladel Iisraeli väe toime pandud kuritegude üle.

"Kutsun Knessetit üles seda eelnõu tagasi lükkama," ütles Türk, hoiatades, et keskendudes eranditult palestiinlaste toime pandud kuritegudele, institutsionaliseeriks see diskrimineeriva ja ühepoolse õigusemõistmise.

"Need seadusandlikud sammud kinnistavad veelgi Iisraeli-poolset rassilise segregatsiooni ja apartheidi keelu rikkumist, olles diskrimineerivalt suunatud palestiinlastele, kes mõistetakse sageli süüdi ebaõiglase kohtuprotsessi järel," seisis avalduses.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: BNS

ÜRO: surmanuhtluse rakendamine Iisraelis oleks sõjakuritegu

