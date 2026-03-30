Iisraeli parlament kiitis heaks surmanuhtluse eelnõu

Euroopa riigid ja inimõigusorganisatsioonid on seda sammu teravalt kritiseerinud kui diskrimineerivat.

Eelnõu poolt hääletas 62 seadusandjat, kelle hulgas peaminister Benjamin Netanyahu. Vastu oli 48 rahvaesindajat.

Üks saadik jäi erapooletuks ja ülejäänud seadusandjad ei viibinud kohal.

Palestiina mõistis Iisraeli surmanuhtluse seaduse hukka

Palestiina omavalitsus mõistis esmaspäeval hukka Iisraeli parlamendi poolt vastu võetud seaduse, mis lubab hukata terrorirünnakutes süüdimõistetud palestiinlasi.

Palestiina võimud nimetasid seda muu hulgas ohtlikuks eskalatsiooniks.

"Iisraelil puudub suveräänsus Palestiina maa üle. See seadus paljastab taas Iisraeli koloniaalsüsteemi olemuse, mis püüab seadusandliku kattevarju all seadustada kohtuväliseid tapmisi," seisis Palestiina välisministeeriumi avalduses.